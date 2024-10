Vigo es uno de los destinos turísticos favoritos en Galicia. Es una ciudad con mucha personalidad y su cultura, gastronomía y fiestas no pasan desapercibidas. Es un sitio ideal para descansar en verano, con multitud de playas cercanas con aguas cristalinas, mientras que en Navidad se transforma en la que podría ser la segunda casa de Papa Noel.

Concello de Vigo Un ejemplo para todos: Vigo es la ciudad más amable de toda España

Vigo es un ejemplo para todos los gallegos y españoles, y es que es la ciudad olívica es la ciudad más amable del país, según un estudio de la plataforma de clases de inglés y otros idiomas Preply, si bien hay una pregunta que los locales, y en especial los aficionados al fútbol, prefieren no escuchar.

La pregunta que hay que evitar

"¿Cuántos títulos ha ganado el Celta?". A priori es una pregunta inocente, pero lo cierto es que la consulta puede tocar la fibra sensible para los seguidores del Real Club Celta de Vigo, en especial para los que que llevan décadas apoyando incondicionalmente a su equipo.

La emoción de cada partido, los recuerdos compartidos en cada jornada y la conexión con el equipo son algunos de los aspectos más valorados por los seguidores del equipo de la ciudad de Vigo. Por ello, preguntar a un vigués cuántos títulos ha ganado el Celta quizás no sea una buena idea.

"Hay hitos que no se miden en copas", suele ser la respuesta común cuando se les pregunta por los títulos obtenidos desde 1923. No obstante, los seguidores del Celta de Vigo presumir con orgullo de tener una Copa Intertoto, una competición oficial organizada por la UEFA para clubes europeos que no habían logrado la clasificación a Liga de Campeones y UEFA, y de haber entrado recientemente en el top 10 de equipos con más puntos en la historia de La Liga.

El pasado mes de mayo el RC Celta se metió en el top 10 de la Clasificación Histórica de Primera División, superando al Real Zaragoza, sumando un total de 2.112 puntos. El equipo alcanzó una nueva hazaña de la que todavía presumen sus aficionados, por lo que la pregunta de "¿Cuántos títulos tiene el Celta?" es mejor evitarla.

Otra pregunta a evitar

Galicia es conocida por su excelente gastronomía e increíbles paisajes, pero también por ser un sitio donde la mejor opción es llevar un paraguas en la mano. La lluvia hace acto de presencia en cualquier época del año y por ello, muchas personas se decantan por otros destinos en verano, pero lo cierto es que en Vigo no llueve tanto como se piensa.

"Hay un microcima en la ría de Vigo", dicen sus vecinos. Un dato que confirma Martín Barreiro, el hombre del tiempo más famoso de Galicia: "Todas las rías tienen un clima suave y más soleado de lo que la gente cree. Las temperaturas de la ría de Vigo son suaves, está bastante protegida de los vientos del norte. Es un lugar especial".

En un día soleado de verano la diferencia de temperatura entre Vigo y A Coruña, puede ser de 7 grados o más, aún estando a tan solo 150 kilómetros de distancia. Esta diferencia se debe a las altas presiones que predominan en el periodo estival, el Anticiclón de las Azores.

"En estas circunstancias soplan los vientos del norte-noreste que comentaba antes, esos vientos son más frescos y húmedos en el norte de Galicia, a medida que avanzan por el resto del territorio se van caldeando, por eso las temperaturas son más altas en el sur. Además, las propias rías van haciendo de parapeto de esos vientos y los van frenando", explica Martín Barreiro.