Un ejemplo para todos: Vigo es la ciudad más amable de toda España

España es un país con mucha personalidad: su historia, fiestas, gastronomía y cultura no pasan desapercibidas. Por ello, es uno de los destinos turísticos favoritos del mundo. Nuestro país destaca por un gran nivel de expresividad a la hora de mostrar las emociones, en comparación con otros países europeos, lo que puede parecer, no ser especialmente protocolario.

Pero... ¿Y qué podemos decir acerca del nivel de educación? La plataforma de clases de inglés y otros idiomas Preply ha entrevistado a más de 1.500 residentes de toda España y les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los maleducados.

En su página web, explican que "luego se han analizado los datos para establecer qué ciudades eran las más y las menos maleducadas y las más generosas en una escala del 1 al 10 (donde 10 era la máxima valoraciones)".

Santa Cruz de Tenerife, Granda y Alicante-Elche son las ciudades más maleducadas de España, pero en la otra cara de la moneda, el estudio de la plataforma Preply ha desvelado que dos de las tres ciudades más amables de España se encuentran en nuestra Comunidad, pero no son ni Lugo ni Ourense.

Los vecinos de Vigo, los más educados de España

Imagen aérea de la ciudad de Vigo Shutterstock

La ciudad pontevedresa de Vigo, en el corazón de las Rías Baixas, se alza como la ciudad más educada con una puntuación de 5,17. No hablar por el altavoz en público, respetar el espacio personal y no saltarse las colas son algunos de los comportamientos de los que puede presumir los vecinos de la ciudad olívica, aunque tiene que mejorar en estos otros: quedarse absortos con su teléfono en público y mirar vídeos en público.

El puesto número 2 del ranking de Preply es para A Coruña-Oleiros-Arteixo, con una puntuación de 5,18. Una centésima por debajo de Vigo. Los vecinos de ciudad herculina obtienen las mejores puntuaciones en comportamientos, como no saltarse colas, no hablar por el altavoz en público y no ser descorteses con las personas que atienden.

La peor nota se la llevan comportamientos, como quedarse absortos con su teléfono en público, ser ruidosos en público, no saludar las personas desconocidas, mirar vídeos en público, no dar propinas y no respetar el espacio personal.

"Entre todas las ciudades, un 21,25% pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes, un 26,04% indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio, un 40,97% indicó silimitud en el grado de mala educación por ambas partes y un 11,74% indicó no saber qué decir".