El PP de Vigo pide una comisión de investigación sobre el accidente del saltamontes en Matamá

El Partido Popular de Vigo solicitará, a través de una moción, la creación de una comisión de investigación que aclare el accidente mortal de las fiestas de Matamá, lugar en el que un joven de 36 años perdió la vida al caerse del Saltamontes en la madrugada del 3 de agosto.

Según aseguró el portavoz de la formación, Miguel Martín, el Gobierno local "sigue callado y sin dar la cara" sobre esta cuestión, por lo que piden crear esta comisión "a la espera de que el PSOE no la vete".

Tal y como recogió Europa Press, el PP reclama que se responda a "por qué el Gobierno no mandó precintar el Saltamontes" al carecer de autorización" o "si hubo una orden expresa a la Policía Local para proceder en ese sentido". Los "populares" cuestionaron "¿Qué sentido tiene hacer cumplir los requisitos a las atracciones, si luego, cuando no les dan permiso, nadie se preocupa de comprobar si está o no funcionando?"

Por último, Martín acusó al Gobierno de Caballero de "negligencia" y de no contratar empresas especializadas en el cumplimiento de la ley de espectáculos de Galicia.