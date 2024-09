Saverio Constanzo: "Elena Ferrante siguió siendo un fantasma hasta el final de 'La amiga estupenda'"

Aunque la obra de Elena Ferrante es conocida en todo el mundo, su identidad es un misterio. Hace unos años un periodista publicó un artículo en el que aseguraba saber quién se escondía tras ese nombre, pero la escritora no tiene una imagen pública confirmada, y Saverio Costanzo, el encargado de adaptar su saga Dos amigas en la serie La amiga estupenda no ha escuchado nunca su voz.

Todo contacto del guionista con la autora se ha realizado siempre por escrito a través del editor de sus libros. "Si tenía que cambiar algo del guion durante el rodaje, cosa que ocurre muchas veces, tenía que enviar un correo a su editor, su editor se lo envía a ella, ella responde y él me lo reenvía a mí", explica Costanzo.

Cientos de correos electrónicos. Así fue como se escribieron los guiones de La amiga estupenda, serie de HBO que actualmente emite su cuarta y última temporada, y solo podemos decir que ha valido la pena el esfuerzo.

EL ESPAÑOL habló con Costanzo, el responsable de la adaptación, y Laura Bispuri, la directora de esta cuarta entrega, sobre el proceso de trabajo con Ferrante, los referentes visuales y cuál es su episodio favorito de la temporada final de La amiga estupenda.

¿Elena Ferrante siguió siendo el mismo 'fantasma' hasta el final o el proceso de trabajo cambió a lo largo de la serie?

Saverio Constanzo: Elena Ferrante siguió siendo el mismo fantasma, pero en realidad después de seis años se volvió algo común. Con el tiempo confiamos más el uno en el otro, nos conocíamos mejor, así que el proceso mejoró de alguna manera, era más fácil.

No sé cómo se siente ella, no puedo hablar por ella, pero después de todos estos años siento que la conozco y me gusta mucho como persona. Me encanta su punto de vista sobre las cosas. La mayor parte del tiempo tenía razón sobre muchas. Aprendí mucho de ella y me siento muy privilegiado por haber compartido tanto tiempo con ella, por decirlo así.

En alguna entrevista dijo que el referente visual de la primera temporada era el neorrealismo, la Nouvelle Vague en la segunda, y el Nuevo Hollywood en la tercera, ¿cuáles fueron en la cuarta?

Saverio Constanzo: En esta no fue tan fácil, porque en los ochenta llegó la televisión y el cine ya no era una referencia así que le dije a Laura Bispuri, nuestra directora: "Libérate de referencias". Porque eso es exactamente el cine de los 80 y los 90.

La película más crucial y fundamental de los 90 es Pulp Fiction, que es una película hecha por todas las referencias de otras películas, así que la referencia para estas décadas es ser libre. Mezclar y fundirlo todo. Libertad es la palabra clave.

Laura Bispuri: Sí. Fue un privilegio y también un reto. Pero intenté tener un enfoque sincero del material y eso para mí significaba usar mi estilo, que se compone de tomas largas y que cada una sea diferente de la anterior.

No me gusta hacer lo mismo siempre, quiero encontrar algo durante el rodaje, dejar que los actores y la atmósfera me sorprendan como en la vida y seguir mi instinto. Pero eso no es algo que pueda hacerse siempre, en la mayoría de los proyectos está prohibido, de alguna manera. Fue un privilegio la forma de trabajar en La amiga estupenda, no es nada habitual.

¿Cuál es vuestro episodio favorito de esta última temporada?

Saverio Constanzo: El cuarto, el del terremoto. Es uno de los mejores quizá de toda laserie porque está compusto por sólo tres grandes escenas y era un reto tanto para mí como guionista como para el resto del equipo. Mientras lo escribía sabía que era uno que Laura iba a disfrutar porque le da la oportunidad de explorar a los personajes en profundidad y nuestras actrices son magníficas.

Laura Bispuri: Sí, también es mi favorito. Comienza con un largo diálogo, un momento muy revelador en la relación entre Lila y Elena y termina el día después con una atmósfera apocalíptica. Tambien tengo que decir que me encanta el segundo. Realmente no sé por qué. No sé si disfruté filmarlo o si me encanta verlo ahora. Tendría que pensar un poco más para descubrirlo, pero sé que me gusta mucho.