Si te gustó 'Mi reno de peluche' tienes que ver esta miniserie en Max: igual de incómoda y desgarradora

El mismo año que se estrenaron otras ficciones televisivas como Unorthodox, El colapso y Normal People, también llegó otra serie como Podría destruirte. Una ficción creada y protagonizada por Michaela Coel que quizá muchos espectadores hayan recordado este 2024 tras el inesperado fenómeno en el que se ha convertido Mi reno de peluche.

Estrenada en 2020, esta miniserie británica de doce episodios de media hora cuenta la historia de Arabella Essiuedu (Coel), una joven escritora que no se compromete, que vive despreocupada y que se distrae fácilmente. Tras escribir un exitoso texto que atrajo mucha atención en Internet, se encuentra proclamada como la ‘voz de su generación’.

Ahora cuenta con un agente, un contrato literario y una inmensa presión. Después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia irreversiblemente y Arabella se ve obligada a revaluar todo: su carrera, sus amigos, y hasta su familia. Mientras Arabella lucha por aceptar lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento.

Así es 'Podría destruirte', la joya de HBO que sorprende a todos

Al igual que ha ocurrido recientemente con Mi reno de peluche, se trató de toda una sorpresa cuando se estrenó en el catálogo de Max -entonces HBO-, y fue ampliamente elogiada por su manera de abordar el tema del consentimiento y la violencia sexual como hasta entonces no se había hecho.

Con una arriesgada mezcla de tonos, la serie planteaba discusiones que nadie se había atrevido a tener y ponía un espejo sobre los hombres heterosexuales que no devolvía un reflejo nada positivo.

Por su frescura y valentía, por esquivar los tópicos con un discurso muy rompedor y político, Podría destruirte caló en el público por su radiografía de las consecuencias de una agresión sexual. Y todo ello sin llegar a ser un dramón tremendista.

La serie aborda lo que vive una víctima después de este suceso traumático, poniendo sobre la mesa un tema que a día de hoy sigue siendo incómodo. Arabella no se deja consumir por este hecho ni tampoco se contenta con el papel de una víctima. Sigue trabajando, divirtiéndose y juntándose con sus amigos. Como cualquier superviviente, Arabella sigue adelante y al mismo tiempo no lo hace. Porque no hay ningún manual de instrucciones para las víctimas y porque sea como sea su gestión del trauma, será válida igualmente.

Sin embargo, aquellos que busquen una serie igual de sombría que Mi reno de peluche, lo cierto es que encontrarán algo diferente en Podría destruirte. De hecho, puede que ambas series compartan poco más que su temática central y sus orígenes británicos.

Los espectadores que se acerquen a la ficción de Michaela Coel encontrarán un drama diferente que, aunque también sea devastador y no tenga un final feliz, propone un viaje que también merece la pena.