Netflix desvela quién dará vida a uno de los nuevos protagonistas de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'

Tal y como había anunciado Netflix anteriormente, el hermano que protagonizaría la próxima temporada de 'Los Bridgerton' sería Benedict. El interés amoroso del segundo hijo de la familia será Sophie Beckett y la plataforma ya ha compartido quién le dará vida.

Se trata de Yerin Ha, a quien vemos admirando un par de guantes en el vídeo promocional que el gigante del 'streaming' ha compartido en X (Twitter). "Lady Whistledown se complace de anunciarles la llegada de un nuevo miembro de la alta sociedad inglesa", han añadido en el 'post'.

El hecho de que en el vídeo promocional se utilice precisamente la palabra "desenmascarar" sería un claro guiño a la pareja que llevará el peso de la trama durante los nuevos capítulos. Ambos tendrán su primer encuentro en un baile de máscaras.

Lady Whistledown se complace de anunciarles la llegada de un nuevo miembro a la alta sociedad inglesa. ¡Dadle la bienvenida a Yerin Ha como Sophie en la cuarta temporada de #BridgertonNetflix! pic.twitter.com/QFQKNxQbTJ — Netflix España (@NetflixES) September 11, 2024

Entre los trabajos por los que destaca la actriz, encontramos su participación en la serie sobre el videojuego 'Halo'. Durante dos temporadas, ha interpretado a Kwan Ha. También ha aparecido en otras ficciones, como es el caso de, 'Dune: la profecía', 'Sissy' y 'Bad Behaviour'.

También cuenta con experiencia en el mundo del teatro. Es el caso de la adaptación sobre los escenarios de 'El señor de las moscas'. En ella, compartía los focos con Eliza Scalen y Mia Wasikowska, a quien pudimos ver en películas como 'Alicia en el País de las Maravillas' y 'La cumbre escarlata'

Nació en Sídney el 26 de junio de 1995 y vendría de una larga familia de artistas. De hecho, sus padres se conocieron en una escuela de teatro y su abuela también era una intérprete.

En su caso, tuvo claro que quería seguir sus pasos cuando tenía 15 años. Cuando se trasladó a Corea del Sur, fue aceptada en la Escuela Secundaria de Artes Kaywon. Más tarde, otra vez en Australia, se licenció en Bellas Artes en Teatro Musical en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sídney.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans de esta serie sobre la alta sociedad británica. Todavía no existe una fecha de estreno cerrada, aunque todo apunta a que no llegará a nuestras pantallas hasta el año 2026. Es decir, dos años después de la entrega anterior.

El libro al que pertenece la siguiente historia es 'Te doy mi corazón'. Su argumento tiene toques que recuerdan a 'Cenicienta', aunque todavía es pronto para saber hasta qué punto se mantendrá fiel a la novela.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Las primeras pinceladas sobre lo que ocurrirá en los próximos episodios de 'Los Bridgerton' no han estado exentas de polémica. Esto se debe al cambio de género de uno de los personajes que aparece en los libros.

Concretamente, es el caso de Michaela Stirling (Masali Baduza). En los libros es Michael, y juega un papel fundamental en el volumen centrado en Francesca. Julia Quinn, autora de las novelas originales, indicó que se le había consultado este cambio y que le convenció el enfoque con el que estaba planteado.