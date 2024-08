Qué fue de Christopher Serrone: el actor revelación de 'Uno de los nuestros' cuya carrera nunca despegó

Christopher Serrone tenía sólo 12 años cuando hizo la prueba para el papel en la película Uno de los nuestros de Martin Scorsese. Nunca antes había actuado y este era el primer casting al que se presentaba.

Durante el rodaje compartió escena con actores como Robert De Niro o Joe Pesci, pero en medio de un reparto formado por auténticas leyendas, el joven e inexperto intérprete consiguió enamorar a la cámara y estar a la altura de su personaje. Un reto nada fácil.

"Todo el mundo en el plató me tomó bajo su protección. Yo era "el pequeño Henry", recuerda Serrone sobre el rodaje de la película en una entrevista en Daily Mail. "Igual que Uno de los nuestros trata de una gran familia mafiosa, el reparto y el equipo también eran una gran familia, pero sin violencia".

Su encuentro con el verdadero Henry Hill

Henry Hill supervisó la película en el plató con Scorsese y fue un mentor para Serrone. "No me imagino mi vida si Henry Hill no hubiera vivido la suya", dice el actor.

"La primera vez que le conocí fue en el plató. Recuerdo que no era un hombre grande en absoluto. Era un hombre mayor y aún tenía mucha vida, pero también una cualidad frágil".

Dos años después del rodaje volvió a coincidir con él en una fiesta de reunión del equipo en Atlantic City. "Esa noche me tomé un chupito de whisky con él. No me gustó el sabor, pero no podía rechazarlo. No puedes rechazar un chupito de Henry Hill. Hasta el día de hoy sigue sin gustarme el whisky'.

Christopher Serrone y Robert De Niro en 'Uno de los nuestros'

Peleas callejeras y una carrera que nunca despegó

"Desde que tuve uso de razón, siempre quise ser gánster". La línea de diálogo con la que empieza Uno de los nuestros es una de las más icónicas de la historia del cine. La voz en off es la de Ray Liotta, pero la mirada que guía al espectador por el mundo cotidiano e idealizado de los gánsteres es la de Serrone, el joven actor que dio vida a Henry Hill en su adolescencia, la revelación de la película.

Después de esa gran experiencia formativa, y tras haber demostrado un talento natural, podría esperarse que este fuera el inicio de una gran carrera como actor, pero las cosas no fueron nada fáciles para Serrone.

Creció en Queens, Nueva York, y protagonizar esta gran película de mafiosos no impresionó precisamente a sus vecinos. "No diría que crecí siempre asustado, pero después de rodar la película todos los chicos del instituto, del colegio, de mi barrio y de otros barrios... todos querían pegarme", confiesa.

"Cuando cumplí los 18, ya me había metido en cientos de peleas. Mi madre se preocupaba cuando salía por la noche. Hubo una época, durante unos cuatro o cinco años, en la que no podía ira a un bar sin que alguien dijera: 'Así que te crees fulano de tal, ¿no? ¿Dónde están ahora tus amigos de la mafia?'".

Su trabajo con Scorsese tampoco fue garantía para conseguir otros papeles. Se presentó a pruebas para películas como Esencia de mujer o Newsies, que finalmente consiguieron Chris O'Donnell y Christian Bale.

Rodó cuatro episodios de una serie de televisión que nunca se emitieron. Finalmente, en 2011, regresó al cine con Exploradores, en compañía de extraños. Desde entonces también ha aparecido Pumpkinhole (2022), The Families Feud (2023) y está acreditado en dos proyectos en desarrollo. "Para mí, tener 'esa forma de vida' (refiriéndose a la mafia) habría sido mucho más fácil que actuar", afirma Serrone.

Christopher Serrone en 2019 Facebook

Sigue orgulloso de la película

A sus 47 años, Serrone no está resentido por su falta de suerte en Hollywood y ha aprovechado su fama por Uno de los nuestros haciendo apariciones en convenciones de fans, proyecciones especiales y firmando autógrafos.

"También están mis cheques del sindicato de actores SAG-AFTRA por los derechos de la película. Si alguien quiere utilizar una de las escenas de la película o mi foto o una imagen, entonces tienen que pagarme un canon por ello, es genial. Aunque, sinceramente, llevo veinte años trabajando de camarero".

Serrone dice que gracias a las redes sociales la gente le sigue reconociendo, pero que ahora la atención es sobre todo positiva.

"Una cosa de la que me enorgullezco es de ser una persona accesible, así que si recibo una solicitud de amistad en Facebook o un mensaje en mi página de fans, siempre respondo".