Basquet Coruña 24/25: un proyecto de continuidad para debutar e intentar mantenerse en ACB

Ocho renovaciones y cinco caras nuevas. Así ha decidido el Basquet Coruña definir su plantilla de cara al debut en la ACB esta temporada. De los jugadores que lograron el ascenso, no continúan en las filas naranjas Alejandro Galán, Sebatian Aris, Sean McDonell y Pablo Hernández.

Para tratar de dar un salto de nivel en la pista han llegado cinco fichajes, todos ellos con experiencia en ACB salvo uno: Lj Figueroa, que llega a A Coruña tras firmar una gran campaña en el Ratipharm Ulm alemán. Con ellos estará el mismo cuerpo técnico que logró el ascenso el pasado mes de mayo, liderado por Diego Epifanio, que tratará de completar una nueva obra maestra (esta vez en el Coliseum) y conseguir que el Basquet Coruña se mantenga en ACB.

Brandon Taylor

Brandon Taylor durante su presentación Quincemil

Base, 30 años, 1,78 de altura (EEUU)

Equipo 23/24: BAXI Manresa

8,5 pts 3,1 ast 1,9 reb en 17 minutos por partido

A pesar de ser el último en llegar, Brandon Taylor ha sido el jugador más destacado de la pretemporada naranja. Base estadounidense, bajito, pero muy eléctrico. Gran manejador de balón y generador ofensivo capaz de generarse sus propios tiros y encontrar a compañeros liberados con buenos pases.

A pesar de su estatura, no tiene ningún tipo de pudor a la hora de atacar el aro con una gama amplia de finalizaciones. La temporada pasada no estuvo acertado desde el triple, metiendo un 27,8% de sus lanzamientos e intentado casi 5 por encuentro. Fue la peor campaña de su carrera en este aspecto, ya que ha sido apenas la segunda vez que baja del 35%, la anterior fue en su etapa universitaria con un 33%.

🏀 Brandon Taylor (@Brandont824)

Basquet Coruña vs Covirán Granada 07/09

11 puntos 9 asistencias 3 robos 25 valoración pic.twitter.com/f9HHjM4PvY — Raúl Ameneiro (@raul10ameneiro) September 12, 2024

Phil Scrubb

Phil Scrubb ADC Encestarías null

Escolta, 31 años, 1,94m de altura (Canadá)

Equipo 23/24:Bahcesehir (Turquía)

10,5 pts 3,9 ast 1,9 reb en 28 minutos por partido

A sus espaldas, tres temporadas de experiencia en ACB: una con Estudiantes y dos con Obradoiro, rondando en todas ellas los 10 puntos por partido. Jugador con experiencia, que ha ido mejorando sus números en cuanto a asistencias según ha ido avanzando su carrera. En los partidos de pretemporada ha demostrado su gran capacidad para tirar desde fuera, siendo un socio de lujo para las asistencias de Brandon Taylor.

🏀 Phil Scrubb (@PhilScrubb23) Basquet Coruña vs Covirán Granada 07/09/2024



24 pts 6/6 3pt 4/4 tl 24 val pic.twitter.com/b0wTT6AGuv — Raúl Ameneiro (@raul10ameneiro) September 11, 2024

Augusto Lima

Augusto Lima ADC Encestarías null

Pívot, 33 años, 2,09m de altura (Brasil, cupo)

Equipo 23/24: Unicaja

2,0 pts 0,8 ast 2,1 reb en 9 minutos por partido

En diciembre de 2022, Augusto Lima sufría una grave lesión de rodilla, rompiéndose el ligamente cruzado y el menisco. Casi un año después, en diciembre de 2023, regresaba a una convocatoria. Sin embargo, desde entonces, ha estado entre algodones y no parecía recuperar su nivel tanto físico como baloncestístico. La pasada temporada apenas jugó 9 minutos por encuentro con Unicaja, pero llega a Basquet Coruña para ser importante y, seguramente, el pívot titular.

El sábado, frente a Breogán, hizo su mejor actuación con el equipo, con 8 puntos y 13 rebotes. No se le vio para nada lento, ágil de movimientos en ataque y defensa y fuerte a la hora de poner bloqueos y cerrar el rebote. Se le vieron más las costuras a nivel de resistencia, aunque era el segundo partido en dos días.

🏀🇧🇷Augusto Lima

Basquet Coruña vs Breogán 14/09

8 pts y 13 reb



A pesar de las 5 faltas, no se le ve mal al brasileño. Para nada lento, pero sí falto de resistencia. Salió al partido enchufadísimo, cerrando y peleando el rebote durante los 21 minutos que estuvo en pista pic.twitter.com/7BRpWUsVaQ — Raúl Ameneiro (@raul10ameneiro) September 16, 2024

Lj Figueroa

L.J. Figueroa Quincemil

Alero, 26 años, 1,98m de altura (República Dominicana)

Equipo 23/24: Ratiopharm Ulm (Alemania)

12,5 pts 1,2 ast 3,3 reb en 25 minutos por partido

Fichaje llamado a ser una de las grandes estrellas del equipo junto a Brandon Taylor. Se perdió el inicio de pretemporada por una lesión en un dedo, pero ya está recuperado. En los partidos que ha disputado ha dejado detalles de su estilo de juego. Un jugador muy elástico, con brazos muy largos que le ayudan a robar balones en defensa cubriendo muy bien las líneas de pase, aunque a veces peca de exceso de agresividad en el 1vs1.

En ataque, posee recursos en el uno contra uno para irse hacia el aro con potencia, es un buen corredor de transición y no es un mal tirador desde el triple, rozando el 40% en más de tres intentos por encuentro.

🏀🇩🇴 Lj Figueroa

Basquet Coruña vs Granada y Breogán



Intensidad defensiva, a veces demasiada en 1vs1, pero muy atento en líneas de pase. Una bestia al contraataque y atacando el aro desde la cabecera. Se le ha visto mucho situado en las esquinas para buscar el triple liberado pic.twitter.com/SkgT7Kfxw0 — Raúl Ameneiro (@raul10ameneiro) September 17, 2024

Trey Thompkins

Trey Thompkins, nueva incorporación del Básquet Coruña.

Ala-pívot, 34 años, 2,08m de altura (EEUU)

Equipo 23/24: Estrella Roja (Serbia)

5,3 pts 0,7 ast 2,7 reb en 14 minutos por partido

Un histórico de la Liga Endesa. En su etapa con el Madrid, era de los jugadores más decisivos de Europa, siendo la perfecta definición de "4" abierto. Una lesión en la rodilla en su última temporada de blanco le ha lastrado desde entonces. Desde 2021 arrastra problemas físicos que continúan a día de hoy. No ha disputado ni un solo minuto en pretemporada, trabajando con un plan individualizado y el objetivo de llegar al debut en ACB contra el Madrid el 29 de septiembre.

Beqa Burjanadze

Beqa Burjanadze celebra una victoria en el Palacio de los Deportes de Riazor Raúl Ameneiro

Ala-pívot, 30 años, 2,01m de altura (Georgia, cupo)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

9,2 pts 1,5 ast 4,9 reb en 22 minutos por partido

Uno de los emblemas del equipo. Segunda temporada en su segunda etapa con el Basquet Coruña, al que volvió con un propósito: ascender a ACB. Tras lograrlo, Beqa Burjanadze será parte de la plantilla que debute en Liga Endesa con el club, aunque para él no es una categoría desconocida, ya que ha jugado con Betis, Gran Canaria, Gipúkoa y Andorra.

La temporada pasada fue de menos a más, superando problemas físicos para terminar siendo de los jugadores más importantes en los planes de Epi. Carácter, lucha y puntos en momentos importantes al servicio del equipo. No le tiembla el pulso en tramos calientes, es un gran jugador al poste aprovechando su físico y siendo capaz de acumular rachas anotadoras importantes.

Yunio Barrueta

Básquet Coruña renueva a Yunio Barrueta Básquet Coruña

Alero, 31 años, 1,99m de altura (Cuba)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

14,0 pts 0,4 ast 4,7 reb en 25 minutos por partido

El flow del Basquet Coruña seguirá una temporada más en el equipo. Será su debut en ACB, al igual que el del club. Tras pasar por la liga universitaria de EEUU, liga belga y segunda francesa, aterrizó en el Leyma en 2022, listo para afrontar desde ya su tercera campaña de naranja. Un anotador insaciable, de gran volumen y grandes rachas. La temporada pasada rozó el 40% en triples anotando más de 14 puntos por partido.

En pretemporada se le ha llegado a ver jugando incluso en la posición de '4' por la baja de Trey Thompkins, teórico titular en esa posición. Muchas jugadas diseñadas por la pizarra del cuerpo técnico han tenido sus manos como destino, buscando un tiro liberado tras recibir bloqueos indirectos.

Goran Huskic

Goran Huskic María Garmilla (Bilbao Basket) null

Pívot, 32 años, 2,10m de altura (Serbia)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

11,1 pts 3,7 ast 5,8 reb en 25 minutos por partido

Si sumase la amenaza desde el triple, sería la perfecta definición de pívot moderno. Al igual que su compatriota Jokic, es un gran pasador y gran parte del juego y fluidez ofensivas del Basquet Coruña que ascendió pasaron por sus manos. A pesar de no ser un jugador rápido a nivel físico, sí lo es a nivel mental, siendo capaz de encontrar a compañeros en situaciones de ventaja y mejorar cada jugada con balón.

Olle Lundqvist

Lundqvist, durante la presentación de un partido en Riazor Quincemil

Escolta, 24 años, 1,88m de altura (Suecia)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

10,1 pts 1,5 ast 3,1 reb en 19 minutos por partido

Uno de los "niños bonitos" del club. A sus 24 años, esta será su tercera temporada en A Coruña y no ha dejado de crecer desde su llegada en 2022. A pesar de no ser de los más altos de la plantilla, sí es de los que más esfuerzo defensivo realizan, firmando grandes acciones en esa parcela de la cancha. En ataque no ha dejado de progresar, mejorando sus números tanto en puntos como en porcentajes de tiro.

Esta será su primera experiencia en ACB, aunque todavía no se le ha visto debutar en pretemporada. La lesión en el hombro que sufrió en el tramo final de la pasada campaña le ha obligado a pasar por quirófano y se espera que pueda estar listo para la primera o la segunda jornada de liga.

Atoumane Diagne

Atou Diagne Básquet Coruña

Pívot, 25 años, 2,05m de altura (Senegal, cupo)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

7,4 pts 0,2 ast 4,4 reb en 14 minutos por partido

Uno de los favoritos de la afición. Para la historia del club queda su mate contra San Pablo Burgos en el Palacio de Riazor que terminó significando medio ascenso a ACB. Físico descomunal al servicio de Epi. Un portento en defensa, capaz de taponar casi cualquier cosa y una amenaza por arriba en ataque, entendiéndose muy bien con los bases en el pick&roll. Durante la pretemporada ha sido el pívot con menos minutos de los tres que tiene el equipo.

Ingus Jakovics

Ingus Jakovics, octava renovación de Básquet Coruña. Ingus Jakovics

Base, 31 años, 1,96m de altura (Letonia)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

12,5 pts 5,5 ast 2,3 reb en 21 minutos por partido

Uno de los jugadores más decisivos de la pasada temporada. La definición de microondas hecha persona, ya que cuando cogía una buena racha anotadora parecía imposible que fallara. Un rango de tiro endiablado y un especialista tirando al salir de bloqueo. A esto se añade una buena lectura de juego y un socio de lujo para Atou Diagne, que ha bajado incontables alley-oops del procedentes de las manos del letón.

Aleix Font

Aleix Font Quincemil null

Escolta, 26 años, 1,85m de altura (España, cupo)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

9,0 pts 1,1 ast 1,7 reb en 19 minutos por partido

Otro jugador muy querido por la afición. A sus 26 años, cuenta con una amplia experiencia en Primera FEB (antes LEB Oro) y ya conoce la ACB, liga en la que debutó con el FC Barcelona y en la que jugó también con Casademont Zaragoza. Siempre sacrificado y activo en defensa. Una amenaza desde el triple, aunque la temporada pasada empeorase sus porcentajes con respecto a la anterior. Jugador que no necesita ser protagonista con balón y que siempre pone al equipo por delante.

Álex Hernández

Álex Hernández Quincemil null

Base, 34 años, 1,99m de altura (España, cupo)

Equipo 23/24: Basquet Coruña

2,4 pts 1,8 ast 0,9 reb en 7 minutos por partido

El capitán del equipo. Entra dentro de las posibilidades que sea de los que menos minutos disputen en toda la temporada, pero su importancia en el equipo va mucho más allá de la pista, siendo trascendental fuera de ella haciendo grupo y uniendo al vestuario. Cuando entra en juego suele aportar, como hizo en el último cuarto del amistoso contra Breogán en Pontevedra, siendo decisivo con acciones de lujo en ambos lados de la cancha.

Jugadores vinculados

El que más protagonismo ha tenido durante la pretemporada ha sido Omar Thiam, ocupando el hueco que dejaban Thompkins y Lundqvist en las convocatorias. Él, Santi Martínez y Nico Cebrián pertenecen al Basquet Coruña y entrenarán con el equipo de ACB, aunque su dinámica habitual será con el Basket Xiria carballés de Tercera FEB (antigua liga EBA). Son tres jugadores que el club pretende desarrollar, a la vez que los tiene en dinámica en caso de que haya lesiones durante la temporada.

Cuerpo técnico

Cuerpo técnico del Básquet Coruña Básquet Coruña

En el proyecto se mantendrá todo el cuerpo técnico que logró el hito del ascenso, tal y como ha anunciado el club este martes. Román Gómez y Carlos Penedo se mantendrán como entrenadores ayudantes; Francisco Fernández como delegado; Carlos Lariño como médico; el ya veterano Gustavo Gago como preparador físico; y Bruno Camblor y Eduardo Seoane como fisioterapeutas. Por su parte, Charlie Uzal dejó el banquillo para cambiarlo por los despachos, asumiendo el cargo de director deportivo del club.