Lj Figueroa, nuevo jugador de Basquet Coruña: "La oportunidad de jugar en ACB es increíble"

Lionel Junior Figueroa, más conocido como Lj Figueroa ha sido uno de los cinco fichajes que ha hecho el Leyma Basquet Coruña de cara a su debut en ACB. A él se han unido Brandon Taylor, Phil Scrubb, Trey Thompkins y Augusto Lima.

Figueroa, con pasaporte dominicano, llega a A Coruña tras una gran temporada con el Ratiopharm Ulm, promediando más de 12 puntos en la liga alemana y en Eurocup. Antes de cruzar el charco, pasó por los equipos afiliados a Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, llegando a entrenar y compartir vestuario con Stephen Curry y LeBron James.

Se define como un jugador "completo" al que le gusta el juego rápido. Esta con el Basquet Coruña será su primera experiencia en España y en la ACB, una liga que le atrae y que tiene ganas por empezar. De todo esto, de sus inicios en el béisbol y el baloncesto, su experiencia en el Mundial 2023 y mucho más, ha hablado con Quincemil.

Ya lleva unas semanas en A Coruña, ¿cuáles son sus primeras impresiones?

Ha sido increíble, el tiempo ha sido genial, las vibras del equipo... Los entrenamientos han ido muy bien, aprendiendo mucho. Está siendo todo un proceso día a día.

No se acostumbre mucho al buen tiempo, que por aquí no suele ser habitual...

(Risas) Sí, sí. He estado en muchas ciudades en las que llueve durante el año, así que sé lo que se siente, solo necesito mantener el ánimo alto y seguir entrenando duro.

¿Quién le está haciendo de guía en la ciudad?

Los compañeros son increíbles, puedes hablar con cualquiera. El capitán, Álex, Yunio, se han portado genial. Todo lo que necesite, comida, supermercado... les puedo avisar y ellos me ayudan.

L.J. Figueroa Quincemil

¿Qué es lo que más le ha gustado hasta el momento de la ciudad?

Un restaurante colombiano que se llama O Retorno. Tienen arroz, habichuelas, chuleta frita, plátano verde...

¿Qué le pareció el club al llegar?

Estaba encantado de venir a España, estar rodeado de gente que también habla español como yo, vosotros mejor, pero voy aprendiendo día a día. Es increíble estar aquí. La oportunidad de jugar en la ACB siempre es increíble. Nunca la había tenido y creo que esta (la de Basquet Coruña) es una gran oportunidad para empezar.

Quiero salir ahí y ser capaz de meter tiros, defender, cambiar con grandes y pequeños, ser versátil L.J. Figueroa, jugador del Basquet Coruña

¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada a nivel individual y colectivo?

Individualmente, ser consistente a lo largo del año. Es una temporada larga y va a ser mi primera vez jugando un partido a la semana. Quiero ser capaz de ser consistente cada día en los entrenamientos y jugar al más alto nivel. Para el equipo, quiero salir ahí y ser capaz de meter tiros, defender, cambiar con grandes y pequeños, ser versátil. También quiero ser capaz de jugar con un gran base como Brandon Taylor.

¿Cómo definiría su juego?

Diría que tengo un juego completo. Me gusta correr la pista y jugar rápido. Me gusta rebotear, dar energía y conseguir alentar a mis compañeros, da igual si estoy en la pista o en el banquillo. Me gusta dar energía, involucrar al público y animar a mis compañeros. Me gusta que estemos todos juntos.

En Eurocup jugamos contra Gran Canaria y Joventut, así que pude probar de primera mano algo de lo que es la ACB L.J. Figueroa, jugador del Basquet Coruña

La temporada pasada tuvo su primera experiencia en Europa con el Ratiopharm Ulm, ¿qué tal le fue?

Fue divertido. Fueron muchos viajes, aunque fue genial jugar dos partidos a la semana porque amo jugar a baloncesto. En Eurocup jugamos contra Gran Canaria y Joventut, así que pude probar de primera mano algo de lo que es la ACB.

Parece que cada año va disminuyendo la cantidad de partidos semanales.

Al final, es baloncesto. Necesito estar en forma cada semana y concentrado en entrenar y mejorar. Jugar dos partidos a la semana es duro porque estás siempre viajando, por lo que te puedes olvidar de tu cuerpo y, a veces, es difícil de mantener.

En Ulm coincidió con Juan Núñez, uno de los grandes talentos del baloncesto español ¿cómo era jugar con él?

Era increíble, es un gran base, joven, talentoso... su talento sobresale. Es un chico muy inteligente y fuera de la pista es todavía mejor, es un gran chico. Cuando llegué aquí me acordé de Juan porque habláis igual que él y dais las mismas buenas vibras.

Después de los entrenamientos me quedaba una o dos horas más y veía a LeBron o Curry entrenar aún más duro. Ahí ves por qué son tan grandes L.J. Figueroa, jugador del Basquet Coruña

En su paso por la NBA jugó para Golden State Warriors y Los Angeles Lakers.

Fue increíble. En mi primer año pude estar alrededor de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green... Es genial el simple hecho de ver que puedes ponerte la camiseta junto a ellos. El siguiente año estuve con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Solo estar cerca de tanto talento es una locura. Estar en ese vestuario, ponerte la camiseta y saber que vas a jugar con ellos, estés en el banquillo o no, pero era increíble igualmente.

Llegaba el descanso e íbamos al vestuario. Yo estaba mirando sin prácticamente estar preocupado por el baloncesto. Miraba alrededor como un niño pequeño, son cosas con las que sueñas y, cuando llegas a ese nivel, ves todo el trabajo que has hecho. Después de los entrenamientos me quedaba una o dos horas más y veía a LeBron o Curry entrenar aún más duro. Ahí ves por qué son tan grandes.

¿Le gustaría volver algún día a la NBA?

No sé dónde me llevará mi viaje en el baloncesto. Creo que estoy en un gran lugar y que tengo la mentalidad adecuada. Me encanta estar aquí ahora mismo y no puedo esperar a que empiece la liga.

En la NBA, con tanto espacio para operar, puedes salir y saber lo que vas a hacer. Creo que aquí todo es más "cerrado", es mucho más difícil anotar 15 puntos aquí que allí L.J. Figueroa, jugador del Basquet Coruña

¿Cuál cree que es la mayor diferencia entre baloncesto NBA y FIBA?

Creo que aquí es todo más estructurado. En Europa se juega más junto. Aunque creo que con la norma de la ACB de sacar rápido, las puntuaciones van a ser más altas y el juego va a ser más ofensivo, más rápido y con más tiros.

La línea de tres puntos también está más lejos en la NBA, lo que permite tener más espacio al salir de los bloqueos, no tienes al siguiente defensor tan cerca. En la NBA, con tanto espacio para operar, puedes salir y saber lo que vas a hacer. Creo que aquí todo es más "cerrado", es mucho más difícil anotar 15 puntos aquí que allí.

¿Cuándo y por qué empezó a jugar a baloncesto?

Empecé creo que en secundaria. Siempre había sido jugador de béisbol, me encantaba. Crecí en Boston, cerca de Fenway Park, viendo a los Red Sox con Big Papi, Manny Ramírez, Pedro Martínez... Había jugado a béisbol toda mi vida, pero mis amigos empezaron a jugar a baloncesto y el béisbol me empezó a parecer más aburrido. Crecí y, al final, el baloncesto fue lo mío.

Estar jugando a baloncesto al más alto nivel, representando a tu país, te hace darlo todo porque sabes que estás representando a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, de dónde vienen y lo que eres L.J. Figueroa, jugador del Basquet Coruña

¿Cómo fue representar a su país en el último Mundial?

Fue una gran experiencia. Estar jugando a baloncesto al más alto nivel, representando a tu país, te hace darlo todo porque sabes que estás representando a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, de dónde vienen y lo que eres.

Fue increíble jugar contra tantos equipos y países. Pudimos venir a Málaga y jugar contra Canadá y España en los partidos de preparación. Cuando juegas para tu país sabes que estáis juntos durante un período breve de tiempo, así que sabes que tienes que estar preparado para el gran momento.

Medios y jugadores estadounidenses afirman que algunos jugadores europeos juegan mejor con sus selecciones que en la NBA, ¿por qué cree que es?

Creo que es una gran cantidad de talento de primer nivel. Si pones a cinco de los mejores jugadores del mundo en la pista, como Estados Unidos, no todos van a meter 20 puntos, algunos de ellos van a tener que anotar cinco. Creo que es saber adaptarte a tu rol. Por ejemplo, Bogdan Bogdanovic puede meter 20 en la NBA, pero sabe que con Serbia es uno de los hombres a seguir. Creo que es saber cuál es tu rol y saber adaptarse a cualquier situación.