El Basquet Coruña presenta a sus fichajes para afrontar el reto de ACB

El Basquet Coruña ya tiene su plantilla completa para afrontar la temporada de su debut en ACB. A los ocho jugadores que continúan de los que lograron el ascenso, se han sumado otros cinco. De ellos, cuatro han sido presentados este miércoles en un acto del club en el MEGA: Trey Thompkins, Phil Scrubb, Augusto Lima y LJ Figueroa.

Todos ellos fueron preguntados por el motivo que les llevó a fichar por el club herculino, a lo que Augusto Lima contestó que "buscaba un proyecto que me impulsara a crecer otra vez", destacando el papel de Epi, quien ya le entrenó en Burgos, y añadiendo que "lo más bonito de aquí es que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, nos veo como una gran familia desde el primer día".

Por su parte, Phil Scrubb, que ya sabe lo que es vivir en Galicia tras su paso por Obradoiro, admitió que "estuve cómodo en la zona y escuché que A Coruña era una gran ciudad, pero fue una decisión deportiva, era la situación correcta para mí".

El otro viejo conocido de la Liga Endesa, Trey Thompkins, debutará en partido oficial con el Leyma frente al equipo al que dio tantas alegrías: el Real Madrid. "Es algo especial, pero es baloncesto. Es mi otra casa, son mis hermanos, pero vamos a competir y quiero ganar", dijo el jugador estadounidense.

Proyecto de continuidad

El nuevo director deportivo del club, Charlie Uzal, fue el maestro de ceremonias durante la presentación, haciendo referencia a la continuidad del proyecto, con ocho renovaciones en la plantilla a las que hay que sumar el cuerpo técnico al completo. "La gente que ha renovado es porque queríamos que siguiese un grupo estable. Que estuvieran en LEB Oro no significa que no estén capacitados para Liga Endesa".

En los fichajes se ha buscado un perfil con experiencia en ACB o, como el caso de LJ Figueroa, en ligas de primer nivel . "Los jugadores, salvo Figueroa, ya han estado en España y el feedback era muy bueno", explicó Uzal.

El Coliseum, en septiembre

El Basquet Coruña ha empezado la pretemporada donde acabó la pasada: en el Palacio de los Deportes. A pesar de que el pabellón de jeugo será el Coliseum, este no se encuentra todavía listo para su uso. " A día de hoy estamos en el palacio, pero la idea es que empecemos el día 10 (de septiembre) en el Coliseum", explica Uzal, aunque "no tenemos claro si va a ser así o no. A día de hoy estamos en el palacio, pero la idea es que empecemos el día 10 en el Coliseum". "Estamos preocupados porque queríamos estar ya entrenando allí", sentenció.