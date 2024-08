Nueva polémica en Santiago: varios turistas acampan en las escaleras de Praterías

Pintadas en varios monumentos de la ciudad, baños en la fuente de Praterías o el exceso de ruido son algunos de los comportamientos incívicos que se están registrando este verano en Santiago de Compostela por parte de peregrinos y turistas.

El último incidente ha sido compartido este mismo lunes por Compostela Resiste, la cuenta que denuncia este tipo de actitudes contra el patrimonio. En esta ocasión, las imágenes muestran a varias personas acampando en las escaleras de la Praza de Praterías, acostadas dentro de sacos de dormir.

En el vídeo se ve como la persona que graba esta insólita escena los increpa, señalando que "esto es Patrimonio de la Humanidad, no es sitio para dormir", ante lo que el grupo se muestra sorprendido. "Santiago de Compostela no es un circo, mi ciudad no es un circo", exclama molesta el autor del vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @compostelaresiste

La escena ha generado malestar entre los vecinos de Compostela, que ven como este tipo de actitudes incívicas se repiten con bastante frecuencia. De hecho, hace apenas dos días la misma cuenta compartía una instantánea de otro grupo de turistas de 'pícnic' en la dársena de autobuses de Xoán XXIII, en la que no faltaban mesas, sillas o nevera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @compostelaresiste

Diez informadores turísticos

Para hacer frente a este tipo de comportamientos, el Concello de Santiago ha puesto en marcha el pasado viernes el servicio de informadores turísticos, que recorren las calles de la ciudad con una 'tablet' en mano con indicaciones para lograr una "convivencia armónica".

En total, diez personas recorrerán el Casco Histórico compostelano durante los próximos 45 días, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, para concienciar a los visitantes sobre un "turismo respetuoso".