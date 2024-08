Inés Rey afirma que quien escoge las rutas de recogida de basura en A Coruña es el sindicato

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para anunciar que la empresa Valoriza ya se encuentra trabajando con el turno extendido de recogida de basura. Cuentan con 22 nuevos trabajadores, que se suman así a los 32 existentes de forma previa y cubren el horario diurno, desde las 7:00 hasta las 23:00 horas con un doble turno.

En cuanto a los porcentajes de recogida de la empresa PreZero, publicados por el propio Concello a diario como parte de la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria, ha afirmado que "non é o Concello quen establece as rutas, nin a empresa".

Según Inés Rey, esta circunstancia de que en el centro de la ciudad se recoja el 100% y en algunos barrios un 10% o incluso un 0%, "obedece a unha intencionalidade do comité de folga para facer dano á cidade e ó goberno local", calificándolo de "táctica burda" con la que "queren facer o maior dano político posible e o maior dano á cidade e á veciñanza".

La regidora ha confirmado que PreZero cuenta con 67 trabajadores de baja y ha señalado que hay rutas que "no se hacen" o en las que "no se recoge", por lo que "no se están cumpliendo las condiciones del pliego, ni los servicios mínimos, ni la recogida". Rey se ha reafirmado a la hora de decir que estas estrategias "non van a ter ningún efecto, nin éxito. Como nada do derivado desta folga para eles", añadiendo que "non me vai tremer o pulso para tomar as medidas necesarias para rematar con esta situación".

El centro y Riazor, las zonas más "limpias"

En la última semana, el centro de la ciudad y Riazor han concentrado más del 40% del servicio de recogida y limpieza de PreZero. A pesar de que ningún trabajador de la empresa está secundado la huelga indefinida para estas fechas, la recogida tampoco está siendo eficaz en el servicio nocturno.

Según los datos de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, en la última semana los empleados de Prezero recogieron el 90% de la basura del centro y el 77,5% del entorno del Estadio. Son números que chocan frontalmente con el resto de barrios de la ciudad, que no logran llegar al 20% en la mayoría de casos.

Otros barrios como Os Mallos, Monte Alto y la Sagrada Familia alcanzan porcentajes de 30, 25 y 22, respectivamente. Sin embargo, estos son registros engañosos, ya que la mayoría de días los tres núcleos registraron un 0% de basura retirada, pero, al tratarse de un promedio, se contrarresta con otras jornadas de mayor porcentaje de recogida.

En total, seis de los trece distritos de la ciudad registraron menos de un 15% de recogida. Es el caso de Mesoiro, O Castrillón, Os Castros, Los Rosales, Castrillón y Os Mallos.

Media de la recogida por barrios los últimos 7 días a fecha de 04/08