La presentadora y 'Top 100' Sonsoles Ónega: "Es muy difícil informar hoy porque el terreno político es muy resbaladizo"

Por enésimo mes consecutivo, Sonsóles Ónega es el rostro televisivo más visto de las tardes. Su programa Y ahora Sonsoles, se ha convertido en el líder indiscutible de la franja horaria al ser la opción favorita de los telespectadores. Y lo lleva siendo desde que arrancó el curso televisivo. ¡Parece que no tuviera límites!

Detrás de un rostro cuidado, una sonrisa sincera y una mirada decidida, hay una mujer trabajadora, con un tesón y una firmeza envidiable; pues las cifras no se inflan solas y la suerte hay que buscarla.

Sonsoles Ónega, lleva más de 20 años trabajando en el sector, y lo ha visto evolucionar a la par de la tecnología y las nuevas tendencias. Ahora, sigue estando a la vanguardia del periodismo. Por supuesto, también es una de las mujeres más icónicas de la televisión, lo que le ha valido el puesto en la lista de mujeres 'Top 100' de Magas.

Mujer líder en su ámbito

El periodismo le viene de familia: su padre, Fernando Ónega, llego a ser el director de prensa del Gobierno con Adolfo Suárez. Ahora, su hermana Cristina también ejerce dicha profesión: "Es una mujer valiosísima, directora del Canal 24 Horas, una periodista de la vieja escuela, pero con sensibilidad ante lo nuevo", dice Sonsoles de su hermana pequeña.

La primogénita tampoco se queda atrás: es la presentadora de Y ahora Sonsoles, y tiene a sus espaldas una trayectoria profesional de más de 20 años. Para Sonsoles Ónega, la labor periodística lleva implícita "la obligación de contrastar, la exigencia del rigor, ser muy escrupulosos con las informaciones...". Además, ante la revolución digital que está viviendo el oficio, la rapidez o la "viralización", prioriza todas estas cualidades.

Sonsoles Ónega ha trabajado en radio y televisión desde hace más de 20 años. Cedida

"Estamos asistiendo a un relevo generacional y los mayores de las redacciones tenemos que fusionarnos con los jóvenes y aprender de ellos un montón de cosas, pero también ser los guardianes de las esencias del periodismo", explica Sonsoles Ónega.

La profesional de la información destaca también la vulnerabilidad del periodismo en estos tiempos: "Cada vez es más susceptible de ser devorado por la Inteligencia Artificial en tanto que podríamos crear avatares que hablaran por la tele. Sin embargo, hay algo que nunca será sustituido, que es la mirada del ser humano, y singularmente la mirada de la mujer, la que yo reivindico", apunta la periodista.

Pues, para Sonsoles Ónega, las mujeres aportan valores de humanidad, de compasión y de comprensión que, como ella misma puntualiza, "están muy presentes en su programa Y ahora Sonsoles".

Autora y lectora apasionada

Además de su faceta periodística, Ónega es una autora y lectora empedernida. Como autora, ha escrito libros como Mil besos prohibidos o Después del amor, con gran éxito de ventas y crítica. De hecho, su última novela, Las hijas de la criada, fue la ganadora del Premio Planeta 2023.

La periodista y escritora se alzó con el Premio Planeta 2023 con Las hijas de la criada. E.P.

Por otro lado, como lectora, Sonsoles Ónega es una gran fan de la literatura anglosajona y de las autoras del siglo XIX, las que ella denomina "las grandes mujeres olvidadas". Si tuviera que recomendar a un par de ellas, lo tiene claro: "Me quedo con Maggie O'Farrell, Vivian Gornick o Nora Ephron, tristemente fallecida, pero que nos ha dejado su gran legado". Además, puntualiza: "También recomendaría a Cruz Sánchez de Lara... ¡Por supuesto!".

Para Ónega, estas mujeres han sido fuente de cultura e inspiración. Sin embargo, no podría dejarse en el tintero a "las más clásicas", como son Emilia Pardo Bazán o su queridísima Rosalía de Castro, "por el sufrimiento que acarreaba escribir en aquellos años". También a las mujeres más jóvenes: "Bárbara Blasco o Sara Mesa escriben una literatura contemporánea maravillosa".

Ónega, una de nuestras Top 100

Como no podía ser de otra manera, la periodista y autora forma parte de la comunidad 'Top 100' de Magas, donde se encuentran las mujeres más influyentes del país. De hecho, fue Sonsoles Ónega la encargada de presentar el pasado mes de enero la Gala de 'Las Top 100', que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. En ella, se puso en valor el trabajo de mujeres líderes y destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales.

"Este tipo de iniciativas son importantes porque ponen el foco en mujeres muy valiosas, que tienen carreras muy brillantes y que no siempre están en el primer plano", comenta la periodista. Además, añade:"A mí me ha permitido conocer a gente. Y eso siempre está muy bien".

Sonsoles Ónega fue la presentadora de la Gala Top 100 el pasado mes de enero. Cedida

Por ello, Sonsoles Ónega anima a otras mujeres a presentar su candidatura para la siguiente edición de 'Las Top 100': "No tienen nada que perder. Si salen elegidas van a completar el currículum y van a conocer a otras mujeres maravillosas".

Sonsoles Ónega, de la candidatura a las Top 100: "Las mujeres tienen que animarse a presentar las suyas, nunca se van a arrepentir"

Ónega, además de ser la presentadora de la ceremonia, asistió con todo su equipo de Y ahora Sonsoles, un equipo que, como ella misma afirma en esta entrevista, "lo es todo". De hecho, sin él no hubiera conseguido tantísimos logros.

Y Ahora Sonsoles ha acabado la temporada como líder indiscutible de su franja horaria. ¿Cómo te sientes?

La verdad es que acabamos todo el equipo con una sensación de satisfacción tremenda. Empezamos con los temblores lógicos de este oficio, porque no tiene reglas fijas ni manual de instrucciones.

Pero hemos acabado muy bien. Mi único deseo para septiembre es mantener los datos y que el equipo siga tonificado, con ganas y entusiasmado. Es la garantía de que esto funcione. Trabajar con gente que viene cada día a darlo todo es un lujo.

Más de un 12% de share y el magacín más visto de la televisión ¿Dan miedo las cifras?

Las cifras condicionan, naturalmente, porque son un reto para superarlas temporada tras temporada, y también para mantenerlas. Además, es nuestro termómetro, con lo cual, nos pueden gustar o disgustar, pero es lo que hay y a través de los datos y de las cifras nos valoran, nos juzgan y nos mantienen las empresas.

Sonsoles Ónega fue la encargada de presentar la Gala de las Top 100 el pasado mes de enero. Cedida

Tras este éxito. ¿Qué es lo siguiente? ¿Tienes nuevos objetivos en mente?

Insisto en mantener el programa en la línea de esta y de esta temporada y terminar mi siguiente novela.

¿Tu siguiente novela tiene fecha de publicación?

Todavía no, ni siquiera he firmado el contrato, cosa muy habitual en mí. A día de hoy no he asumido ningún compromiso con la editorial porque quiero estar segura de poder llegar. Si llego, estará, si Dios quiere, para finales del 2025.

Tampoco puedo decir mucho más. No es que sea un secreto, es una mezcla entre superstición, pudor y algo de cierto recelo íntimo por motivos muy diversos. El primero, porque imagínate que no la acabo. El segundo, que las novelas sabes como empiezan, pero no como terminan.

De momento, está todo encauzado y bastante enjaretado, pero me quedan todavía muchos botones, muchas cremalleras, y mucho trabajo por delante.

"El ambiente político de inestabilidad dificulta la tarea de informar"

Volvamos a tu faceta periodística. A día de hoy, ¿es difícil informar con un ambiente político tan convulso e inestable?

Creo que sí, porque el periodista cuenta lo que pasa, pero también hay espacios en los que hay que llegar a conclusiones y emitir opiniones. Y ese terreno está ahora mismo muy resbaladizo por la falta de certidumbre, por la fragilidad parlamentaria, la debilidad del Gobierno en tanto que no tiene una mayoría que le permitiera aprobar leyes ni gobernar con cierta tranquilidad... Todo eso dificulta, sin duda, la tarea de informar.

En la gala Maga de Magas, tu compañera de cadena Susanna Griso abogaba por la libertad en los medios de comunicación y por dejar a un lado el sectarismo. Rosa Montero y otras muchas mujeres apoyaron su parecer. ¿Qué papel crees que tiene la mujer en este sentido?

Esta es una labor que compete a hombres y a mujeres. No es exclusivo de las mujeres. Pero como me preguntas por lo que puede hacer la mujer, yo creo que en cada ámbito de poder que una tenga debe mantener esa independencia a la que se refería Susana, que es imprescindible. Independencia, libertad de criterio y de decisión.

Ónega viene de una familia de periodistas, pues su padre y su hermana también lo son. Cedida

¿En qué punto está el sector de la comunicación actualmente?

Creo que estamos en un momento delicado, de cierta redefinición y en batalla constante contra las fake news que circulan por las autopistas que me niego a considerar estrictamente medios de comunicación. Estoy pensando en las redes o estoy pensando en iniciativas digitales que no pueden ser convalidadas como medios de comunicación.

Así que el periodista tiene que seguir peleando por su credibilidad y no hipotecarla nunca, porque es lo único que tenemos. Y convencer al ciudadano de que el buen periodismo se hace en los medios tradicionales o en los medios que lo son en sí mismos.

Eso es una labor de lluvia fina, de goteo constante, porque es difícil combatir o competir contra un teléfono móvil al que llegan millones de informaciones, y la gran mayoría no han sido contrastadas. Ahí tenemos un papel fundamental.