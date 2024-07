La productora María Luisa Gutiérrez: "Para mí, el 'no' no es una opción. Peleo siempre por lo que quiero"

María Luisa Gutiérrez (Yunquera de Henares) lleva a cuestas una amplia trayectoria profesional en el mundo audiovisual. Presidenta de AECine, miembro de la junta directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y CEO de Amiguetes Entreprise y Amiguetes Entertaiment, Gutiérrez ha producido en los últimos años más de 25 películas.

Grandes éxitos como Padre no hay más que uno, Padre no hay más que dos. La llegada de la suegra y las cuatro últimas entregas de la saga Torrente, muestran el afán de la productora por crear historias de comedia que, a su vez, pretenden ofrecer un mensaje basado en la crítica social. Su última creación, Padre no hay más que uno 4, se ha estrenado hoy en los cines españoles de la mano de su fiel compañero de producción, Santiago Segura.

Gutiérrez empezó estudiando ADE, pero se dio cuenta de que deseaba ser productora cuando vio un cartel en la universidad que decía: "Si te gusta el cine y la contabilidad, manda tu currículum". Fue entonces cuando Gutiérrez se dio cuenta de que su destino no era trabajar en una consultoría, sino intentarlo como productora administrativa. "Mandé mi currículum, y me cogieron", cuenta orgullosa. Así empezó un sueño.

¿Cuáles son las cualidades de un buen productor?

Siempre que doy masterclass universitarias digo lo mismo: en todas las cuadrillas de amigos hay uno que organiza los viajes, recoge el dinero, se preocupa de ordenarlo todo… Suele ser también el más maltratado, porque no a todos les va a gustar su manera de organizar. Pero, aun así, lo hace.

De producción se nace, no se hace. Un buen profesional debe tener ese don para organizar al equipo, tener una parte creativa potente y contar con conocimientos empresariales. Es complicado que todas estas cualidades se fusionen en una misma persona; Por eso es importante que sea consciente de sus carencias, de tal forma que pueda apoyarse en alguien que complete su formación.

María Luisa Gutiérrez Esteban Palazuelos

¿Cómo ves la evolución de la industria del cine en los últimos años?

La digitalización lo ha cambiado todo. Hace 20 años rodábamos con negativos, y nadie se planteaba la existencia de todos los mecanismos que existen ahora. De repente llegó el boom del cine y del montaje digital, toda una revolución. Recuerdo que, al comienzo, hubo muchos directores que se negaron a cambiar de método. Y mira cómo estamos ahora.

Sobre el papel de las mujeres en la producción…

Partimos de la base de que la figura del productor, en general, está muy invisibilizada. La gente no le da el valor que tiene; todo el mundo sabe que, si le das un mismo guion a dos directores distintos, saldrán dos películas totalmente diferentes. Lo mismo pasa con los productores, pero poca gente se da cuenta de ello.

Para mí, el 'no' no es una opción. Peleo siempre hasta el final para conseguir lo que quiero, aunque a priori no existan posibilidades de lograrlo. Esa es la única manera de poder llegar a conseguir lo que quieres. Entiendo que para las mujeres es aún más complicado, ya que tenemos que romper el famoso techo de cristal para ser líderes. Nosotras entramos en muchos puestos intermedios, pero no solemos ser valoradas para puestos de toma de decisiones. Vamos por muy buen camino, pero aún queda mucho trabajo para conseguir lo que tanto queremos y merecemos.

María Luisa charlando con Magas. Esteban Palazuelos

¿Cuál es la película que más te ha costado producir?

La producción de Padre no hay más que dos fue complicada, ya que nos pilló en pandemia con todas las restricciones. Teníamos que grabar en Disneyland París para sacar la película en julio de 2020 y no nos quedó otra que hacerlo el día 1 del mes, primer día que salieron los vuelos.

Fue increíble y muy complicado. Nos abrieron Disneyland para nosotros solos. Lo conseguí siguiendo la filosofía que me caracteriza y de la que hablábamos antes, "el 'no' no existe". Hablé e insistí a la encargada del parque y, tras muchísima lucha e insistencia, lo logramos.

Y con la que más has disfrutado…

Producir los Torrentes me encanta. Poder hacer una crítica social tan fuerte a través del humor, haber grabado Torrente 3 en el Valle de los Caídos… Son cosas con las que realmente disfruto, recuerdos maravillosos que me llevo para siempre. Estoy deseando construir más.

María Luisa Gutiérrez. Esteban Palazuelos

¿Algún dato curioso sobre alguna producción?

Cuando tuvimos la oportunidad de rodar en Disneyland en Pandemia, aprendimos muchísimas cosas. Los parques de Disney están abiertos todos los días del año, y siempre hay música. Rodar allí en una época normal implica que los niños nunca pueden entrar en el backstage, porque hay que cuidar la magia.

Cuando grabamos en pandemia hubo muchísimas más facilidades en ese sentido, mucha más libertad. Sin duda, es una de las mejores experiencias que he vivido. ¿A que no sabíais que en Disneyland París solo hay un Mickey, un Pluto, una Minnie? Esto se hace para preservar el toque mágico y mantener la ilusión de los niños.

¿Qué es lo más 'loco' que te han pedido durante un rodaje?

Son muchas experiencias, la verdad. Una vez me pidieron que preparase la maleta del director de fotografía porque tenía un viaje urgente. Pensé: ¿hasta qué punto, dónde empieza y termina el trabajo de producción? No sé si loco, pero fue algo de bastante mal gusto, la verdad.

En otra ocasión, uno de los actores me pidió que le consiguiese marihuana para fumar en el rodaje. Son cosas que parecen increíbles, ¡pero suceden! En este mundillo se ve de todo.