Estos son los cuatro pasos que tienes que dar para romper el ciclo de la infelicidad y poder ser feliz que arrasa en España

Asume. Hay momentos de tristeza que no podemos evitar, pero sí podemos ser conscientes de ellos. Cuando nos volvemos conscientes, sabemos la que se avecina: todo lo que vamos a sentir y todo lo que no.

"Al volvernos conscientes, sabemos lo que se avecina. Sabemos que se acerca un tren, es el tren inconsciente el que dice: 'No eres suficiente'", explica Chilton. "Yo puedo subirme al tren y estar allí durante semanas, meses, años, o puedo decir hoy que no. No me subiré a este tren hoy".

El experto indica esta situación como "el arte de rendirnos", en el que simplemente aceptamos la situación y todos los sentimientos que trae consigo.