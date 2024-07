Los 10 hitos del Metro de Málaga en sus 10 primeros años de vida: todo lo que querías saber y no preguntas

El Metro de Málaga acaba de cumplir sus 10 primeros años de vida. Sí, se eternizó tanto la obra que parece que lleve más tiempo entre nosotros, pero realmente no empezó a operar y a trasladar pasajeros hasta el 30 de julio de 2014.

Durante nueve años desde el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y desde Andalucía Tech hasta la estación ferroviaria de María Zambrano y desde el año pasado también hacia la parada de Guadalmedina y a la Alameda, entrando de lleno en el Centro de Málaga.

El décimo aniversario se ha celebrado sin grandes fastos. Ayer se regalaron colchonetas de playa y tazas a los usuarios, se hizo una fotografía de cumpleaños con niños y niñas que cumplían justo 10 años el mismo día y por la noche hubo un concierto acústico de Anni B Sweet con la presencia, entre otros, del viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Cada tramo, cada ladrillo, cada billete del Metro de Málaga ha sido más que sudado. Por los obreros, por los representantes de la Administración que financian una obra con un coste faraónico y por los propios ciudadanos, especialmente por los comerciantes a los que les afectaron las obras y a los que les tocará ahora en su camino hacia el Hospital Civil.

Eso sí, el Metro es disfrutado por los habitantes de la zona oeste de la capital porque para los de la zona Este ni está ni se le espera. Será la gran infraestructura que realmente quitará coches de las calles de la ciudad y que permitirá una movilidad sostenible cuando llegue a cada rincón de la capital, pero para eso quedan aún muchos años por delante. Es posible que ni siquiera se alcance en este siglo.

En cualquier caso, 10 años no se cumplen todos los días y estos son los 10 mayores hitos que se han producido en esta infraestructura:

1) 70 millones de viajeros acumulados y este año se espera alcanzar 18 millones, el mayor registro histórico.

2) Marzo de 2024: Ha sido el mes récord de viajeros en toda la historia del suburbano con 1.703.384 pasajeros.

Imagen de decenas de pasajeros del Metro de Málaga en una de sus estaciones.

3) 28 de marzo de 2024: Ha sido el día récord de pasajeros con 92.091 usuarios. Sí, es el Jueves Santo que muchos de ustedes recordarán porque la cola en Atarazanas llegaba hasta fuera de la estación. Entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección hubo 600.299 viajeros y eso que fue una Semana Santa pasada por agua. Si el año que viene no llueve se batirán esos registros.

4) Atarazanas es la estación más utilizada. Tradicionalmente era la del Perchel (la última hasta la ampliación porque ahí está la estación de tren, el centro comercial Vialia y porque era la más próxima al centro), pero desde que abrió Atarazanas en plena Alameda se ha convertido en la estación más usada.

5) La inmensa mayoría de usuarios usan la tarjeta monedero de Metro Málaga o del Consorcio de Transportes. El billete sencillo lo compra muy poca gente, solo para viajes muy puntuales. E incluso así es mejor la tarjeta monedero porque está a apenas 0,33 céntimos el viaje. Una recarga de 20 euros da para 60 viajes, es decir, para un mes si se usan dos al día.

Imagen de los trabajos del Metro de Málaga en la calle Hilera. Ayuntamiento de Málaga

6) 27 de marzo de 2023: Fue el ansiado día de la inauguración de las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas con las que, por fin, se podía ir desde el Centro y hasta el Centro desde Carretera de Cádiz y Teatinos, dos de las barriadas más pobladas de la capital.

7) 18 trenes: Son los que hay para dar un servicio los siete días de la semana en un horario muy amplio. En concreto, de lunes a jueves de 06:30 h a 23:00 h; viernes y vísperas de festivo de 06:30 h a 01:30 h; sábado de 07:00 h a 01.30 h; y domingos y festivos de 07:00 h a 23:00 h. En fechas especiales se ha ampliado el horario.

8) 173 empleados. Para atender ese horario tan amplio todos los días de la semana y que la frecuencia sea relativamente corta (entre 7 y 9,30 minutos de media entre semana) hace falta muchos trabajadores. La plantilla se ha ido incrementado con el paso de los años desde los 120 iniciales en 2014 a los 173 actuales. Y aquí no se cuenta el personal subcontratado de mantenimiento, limpieza y seguridad.

9) 15.631 objetos perdidos y 7.597 reclamaciones en estos diez años. Con tanto ir y venir quién no se deja algo o hay algo que no le haya gustado. Este es el dato oficial acumulado. Son 1.563 objetos perdidos de media al año, unos 4 al día. Respecto a las quejas, unas dos diarias. No está nada mal teniendo en cuenta la enorme cantidad de viajeros que hay y lo quisquillosa que es la gente, aunque también es cierto que somos más de protestar verbalmente que por escrito y que el viaje en Metro, en sí, tampoco tiene mucho motivo de protesta y suele funcionar bien.

10) Una factura de 1.000 millones de euros. La inversión en la obra ya realizada ha sido de unos 760 millones de euros y se espera invertir otros 220 millones de euros para la obra en el nuevo tramo al Hospital Civil que se está empezando a ejecutar. Al hacerse soterrado en lugar de en superficie, no se espera que el nuevo tramo esté operativo, al menos, hasta 2028 ó 2029. Y a eso habrá que añadirle los estudios y, ojalá, las obras para ampliar el Metro hasta la zona Este, Rincón de la Victoria, el parque tecnológico, Ciudad Jardín... En 2034 habrá que hacer los 20 hitos en 20 años y a ver qué nos encontramos.