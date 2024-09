El talento en Ceuta, a debate: "Tienen que empoderar a su gente y atraer a expertos"

El talento, es un reto sobre el que se construyen todos los territorios, pero que por sus características es fundamental para el futuro de Ceuta. Para Marc Castellví, senior executive manager de Michael Page, Ceuta ha de tener en mente invertir mucho en su población y “empoderarla para hacer crecer a su gente”. Así, también sostiene que complementar a estas personas con expertos que igual no tienen es el equilibrio perfecto para lograr el éxito.

Así lo ha manifestado durante una de las mesas redondas organizadas dentro del Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Cámara de Comercio de Ceuta.

En su mesa redonda, con el talento como tema, también han estado presentes Esther Martín-Ortega, directora de Asuntos Públicos de Flutter; Francisco Gil, director provincial del SEPE de Ceuta y Salvador del Barrio, vicerrector para Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada.

En el caso de la empresa de Esther Martín-Ortega, Flutter, ellos llegaron a Ceuta en 2022 movidos por ser esta una ciudad autónoma “segura” para invertir. No se arrepienten de la decisión, pues se sienten “muy bien tratados”, así que sus planes son seguir creciendo para contribuir al crecimiento de Ceuta.

En su territorio buscan perfiles de operaciones, sobre todo de atención al cliente y apoyo, pero también de cumplimiento legal, como los de análisis financiero; pero también perfiles de marketing. “Al margen de estudios, a nosotros nos interesa la actitud. El inglés es básico también. Multinacionales eligen España para hacer operaciones, pero siempre reportamos a nuestras centrales en otros países, como es nuestro caso, en Reino Unido e Irlanda”, ha declarado.

Para Francisco Gil, director provincial del SEPE de Ceuta, no cabe duda de que “el talento es factor clave en el desarrollo de cualquier sociedad y economía y que para aprovecharlo es básica la meritocracia”.

Una imagen de la mesa redonda. Rodrigo Mínguez null Ceuta

“En Ceuta se dan unas circunstancias especiales. Como adversidad, la falta de conexión terrestre con el resto de España. Como ventaja, el esfuerzo del Estado en materia de infraestructuras, personal y gasto público. Todo ello genera una aportación de talento en beneficio de los demás”, ha explicado.

Así, ha indicado que es fundamental que se den políticas atractivas para atraer al talento, pero también retenerlo. Es por ello por lo que cuentan con una decena de talleres de empleo y una escuela-taller, asociados todos con la ciudad y con la cámara de comercio. Se ha mostrado defensor, además, de la formación profesional dual y de la conexión, por tanto, entre la empresa y centros de formación.

Para dar voz a la universidad, precisamente, ha estado presente Salvador del Barrio, vicerrector para Ceuta y Melilla de la Universidad de Granada, quien ha argumentado que no hay ninguna institución pública o privada que genere más conocimiento que la universidad. “Pronto vamos a implantar un máster de Educación Digital y Emprendimiento. Es fundamental formar a estudiantes con materias que sean de interés, que ofrezcamos al mercado una formación adaptada a las necesidades reales”, ha dicho.

Un momento de la mesa redonda. Rodrigo Mínguez null Ceuta

Así, ha puesto en valor la gran presencia a nivel internacional de la Universidad de Granada, que se ha colado en el podio de las mejores universidades españolas en el ranquin de Shanghái empujando a otras que pertenecen a grandes núcleos de población y que normalmente encabezan las listas. “Somos referentes en España en inteligencia artificial. Tenemos cátedras con empresas como Fujitsu o Telefónica. La función de este vicerrectorado es ser capaz de ver de cómo podemos poner nuestro trabajo a manos del resto”.

Estas palabras han abierto los ojos a Esther Martín-Ortega, que ha reconocido que, en ocasiones, las empresas se centran demasiado en el negocio y no miran más allá. “Tenemos que sentarnos y ver de qué manera podemos colaborar con la Universidad de Granada para seguir creciendo y retener talento. En Ceuta hay mucho talento, hay candidatos muy solventes para cada posición, pero eso no significa que no podamos hacer el mercado más competitivo”, ha comentado.

Marc Castellví, por su parte, ha incidido en que precisamente en Ceuta puede estar el destino de ese talento que no es tan valorado en otros puntos de España, como los mayores de 55 años o ese sector joven que tiene mucho talento y que en Ceuta puede crecer mucho más rápido que en otros lugares, al igual que mujeres a las que no se le dan puestos de importancia en otras compañías.