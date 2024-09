Las claves para fomentar el turismo en Ceuta: mejorar infraestructuras y no perder identidad

No perder su identidad, potenciar sus infraestructuras, aumentar sus plazas hoteleras y demostrar que no es el complemento de Andalucía, sino vender una alianza entre ambos territorios. Estas han sido algunas de las claves que se han puesto sobre la mesa para fomentar el turismo de Ceuta en el Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Cámara de Comercio de Ceuta

En la primera mesa redonda han intervenido Nicola Cecchi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta; Jorge Fortes Sánchez, CEO de Iberalta; Francisco Montes, director general de Turismo de la Junta de Andalucía y Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta FC.

Por su parte, Cecchi ha explicado que Ceuta está teniendo un año “de éxito” en materia de turismo. El pasado 31 de agosto ya superaron el total de turistas de 2023, un logro que ha calificado de “muy importante” para la ciudad autónoma y que cree que se debe a la amplia variedad de medidas y ayudas que han puesto en marcha para hacer que los turistas olviden aspectos que durante años han sido un lastre, como el coste del barco, etc. “Ahora subvencionamos, por ejemplo, con 25 euros la primera noche en Ceuta, damos 15 en la primera comida; también tenemos descuentos para barcos lo fines de semana y en periodos como Semana Santa o Ramadán y estamos focalizados en la gestión del puerto deportivo…”, ha contado.

Así, Francisco Montes, director general de Turismo de la Junta de Andalucía, ha hecho hincapié en que Andalucía y Ceuta son una oferta conjunta y que “La Perla” no es solo un complemento de Andalucía como mucha gente piensa. “Tenemos un hermanamiento con ellos. Ceuta no se va a sentir nunca sola con Andalucía. Vamos a seguir trabajando de la mano”, ha indicado.

Montes ha incidido en un aspecto curioso que Ceuta ha de aprovechar. Mientras que en la ciudad autónoma se debate sobre cómo aumentar el turismo, en otros puntos como Andalucía se habla sobre si implantar la tasa turística. Además, propone a Ceuta que trate de ver qué tipo de turista quiere. “En Andalucía hemos mejorado el gasto medio y una mayor estancia de los turistas, pero aún así no podemos estar del todo satisfechos. La sociedad en algunos puntos como la gentrificación pide que demos una respuesta a largo plazo. La gente no quiere visitar un parque temático o una ciudad que no tenga vida”, ha declarado.

Jorge Fortes Sánchez, CEO de Iberalta se ha definido como un enamorado de la Ciudad Autónoma de Ceuta, principalmente “por su honestidad y respeto”. “Es un ejemplo de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que ha aportado a la historia y a la cultura”, ha manifestado.

Luhay Hamido y Nicola Cecchi. Rodrigo Mínguez null Ceuta

Sobre cómo aumentar el turismo en La Perla, ha rogado que no se enfade al sector turístico incentivando y vendiendo Ceuta, pero poniéndole trabas para llegar o elegir el hotel. “Hay que creérselo y no esperar, que lo estáis haciendo; pero hay que organizar la infraestructura a ofrecer”, ha comentado.

En la misma línea ha hablado Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta FC, aunque barriendo para su terreno, el deporte. “El deporte y el turismo tienen en común la emoción. Hay emoción viendo un campeonato deportivo, pero también al viajar. Para que ese denominador común florezca debemos de generar infraestructuras para todas las disciplinas deportivas; de esta forma, podemos trabajar metodología y tecnificación hasta el punto de generar talento. El siguiente paso es potenciar a nuestros equipos hasta llegar al eje de visibilidad y comunicación. Las marcas querrán a nuestros deportistas. Pues esto del deporte es aplicable a todos los ámbitos de la vida”, ha expresado.

Sin embargo, cree que aunque 18 kilómetros cuadrados “dan para lo que dan”, uno de los principales pasos es tener más hoteles: “El producto es bonito, pero necesitamos un plan director”.

Por alusiones, el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha respondido que Ceuta cuenta con 994 plazas hoteleras que en muchos eventos deportivos se “quedan cortas”, lo que hace que otros lugares como el norte de Marruecos o el Campo de Gibraltar se nutran de ello. “Estamos trabajando para traer un barco-hotel que nos daría 800 plazas más en eventos como la Cuna de la Legión”, ha dicho.

Jorge Fortes y Francisco Montes. Rodrigo Mínguez null Ceuta

De la misma forma, ha reconocido que pronto harán una campaña donde se muestre “una Ceuta de verdad, donde sea un destino propio, porque trabajamos mucho para construir una Ceuta espectacular, pero no se entera nadie”.

Respecto a los errores que deben evitar, Francisco Montes les ha recomendado, sobre todo, que planifiquen todo y que no tengan presión para atraer turistas a corto plazo porque es un precio que pueden acabar pagando caro. “Hay que saber qué queremos, qué producto vendemos… E incluso plantear apartamentos turísticos, que no viviendas, en lugar de otros hoteles… Hay que planificar el modelo de ciudad y cuidar la movilidad. El helicóptero, sin duda, es toda una experiencia del viaje a Ceuta”, ha aseverado.

Una imagen de la mesa redonda. Rodrigo Mínguez null Ceuta

Así, todos los ponentes han coincidido en la magnífica diversidad de la que goza Ceuta y que solo un territorio como Melilla y alguno que otro más en el territorio mundial puede tener. También concuerdan en que este aspecto debe potenciarse. “Aquí uno se puede tomar una botella de Rioja con un plato de cuscús”, ha dicho el consejero ceutí.

“Yo me imagino Ceuta en un futuro como un icono, con una imagen clara sin muchas definiciones, con la posibilidad de reordenar urbanísticamente la ciudad para atraer la inversión privada. Veo Ceuta con grandes instalaciones de escuelas de formación enfocadas al mundo de la hostelería, lo necesitamos. Aquí existen recursos. Veo un nuevo palacio de congresos. Veo Ceuta como Mónaco, Niza…. Me encanta La Perla”, ha zanjado.