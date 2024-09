Ceuta tiene potencial empresarial tras "apostar por la digitalización y la innovación"

Ceuta ha apostado por la digitalización y la innovación para atraer las inversiones a la región. Los expertos han destacado los atractivos de este cambio y han incentivado a la ciudad a aprovechar su ubicación estratégica. Así lo han destacado en la primera jornada del II Foro Económico Español en Ceuta organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En la mesa redonda sobre 'Infraestructuras y servicios tecnológicos para las empresas' han participado Manuel Gómez, CEO de Avangreen, Nacho Velilla, CEO de Templus, Joaquín Mollinedo, secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta, Javier Collado, director general de la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) y Felipe Romera, director general de Málaga TechPark Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Para empezar, Nacho Velilla ha explicado la labor de Templus como plataforma de datos regionales, hemos arrancado recientemente somos una compañía que lleva ocho meses en el mercado y ya estamos en Málaga, Sevilla, Madrid y nuestra intención es estar Ceuta".

Y ha añadido que "la ciudad tiene muchísimos atractivos tras cambiar su política y apostar por la digitalización y la innovación porque al final no deja de ser un territorio europeo que se encuentra en África y el mundo digital África lo tiene que explotar muchísimo. No hay grandes puertos de amarre para cables submarinos, no hay grandes hub de data center en el norte del continente y Ceuta debería aprovechar esta ubicación para poder dar estos servicios a las empresas".

Avangreen es una de las empresas que ha apostado por la ciudad. Su CEO,

Manuel Gómez ha recordado que "Ceuta quería ser un polo de atracción digital que tenía que tener una infraestructura digital potente y estándar internacional y esta debería ser un data center y la otra cosa que se necesitaba era un suministro de energía sostenible porque Ceuta era la única región de España con cero producción de energías renovables

En representación de la Cámara de Comercio de Ceuta ha asistido Joaquín Mollinedo para subrayar que están trabajando una estrategia conjunta con la ciudad desde hace cuatro años en el que tenemos claro que la economía tenía que ser digital y sostenible.

Javier Collado, director general de la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) ha explicado que "hemos aprovechado para firmar el convenio de una nueva infraestructura que es el vivero de empresas 4.0. donde lo que pretendemos es no dar solo servicios a las pymes sino también a la ciudadanía".

Por su parte, Felipe Romera ha explicado que la Asociación de Parque científicos y tecnológicos de España tiene 56 parques donde en cada provicia hay más de uno y es el mayor ecosistema de innovación de todo el país distribuido con 6.000 empresas más innovadoras donde trabajan más de 120. 000 personas. Con todo, Romera ha incentivado a la ciudad a formar parte de la asociación ya que ayudará a diseñar las próximas infraestructuras.