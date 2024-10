El sencillo truco para que Google Maps avise de los radares en el coche durante el puente de Todos los Santos

Ya está aquí el puente de tres días que muchos españoles estaban esperando, aunque las circunstancias no sean las mejores. La DANA que ha azotado España sigue afectando a varias Comunidades Autónomas, a las que el Gobierno no recomienda viajar; sin embargo, eso no va a evitar que se siga produciendo la Operación Salida con motivo del Día de Todos los Santos del 1 de septiembre, especialmente en las comunidades menos afectadas.

Esto también significa que es más importante que nunca tener una buena app de mapas en el coche, ya sea con Android Auto en la pantalla táctil o directamente con el móvil. Y la mejor es, sin duda alguna, Google Maps, ya que es capaz de ofrecer avisos de todo tipo que nos pueden ayudar mucho en la carretera, como atascos, accidentes u otros eventos.

Pero recientemente, uno de los motivos por los que más conductores están usando Google Maps es el aviso de radares. Se trata de una función que es más famosa en Waze, pero que también está disponible en Google Maps sólo con realizar un par de pasos.

Para empezar, debemos tener clara la distinción entre radares móviles y radares fijos; la localización de estos últimos es pública y conocida, y las apps como Google Maps pueden avisar a los usuarios de que se acercan a un tramo controlado por un radar fijo. Lo mismo no podemos decir de los radares móviles; Google Maps puede mostrarlos, pero no nos puede avisar cuando nos acerquemos, por lo que es nuestra responsabilidad comprobar su posición antes de iniciar el viaje.

Cómo activar la capa de tráfico con radares en Google Maps

Para activar los radares en Google Maps, tenemos que activar la capa de tráfico. Hacerlo es muy fácil, debemos iniciar una ruta en la app, y a continuación, pulsar en el botón superior derecho de las capas; aquí, debemos asegurarnos de que tenemos la capa de Tráfico activada, porque esa es la única que mostrará información relacionada con los radares y otros datos relacionados con la conducción, como los atascos.

Los radares fijos aparecerán en el mapa de la ruta en color azul, mientras que los radares móviles aparecerán en color naranja. Por defecto, cuando iniciemos la ruta Google Maps nos avisará automáticamente de los radares fijos; pero si no escuchamos la voz de navegación, debemos asegurarnos de que tenemos la opción activada. Para ello, en la app debemos pulsar en nuestra imagen de perfil en la parte superior derecha, y en el menú de opciones entramos en 'Ajustes' y en 'Ajustes de navegación'. Se abrirá una pantalla y en la sección 'Sonido y voz', activamos 'Sonido activado'.