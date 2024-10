Google Maps cambia para siempre: la mayor actualización en años trae ayudas contra las DANA y conexión con Waze

Si hay una app imprescindible que los viajeros deberíamos tener en el móvil, ya vayamos a pie, en transporte público o en coche, esa es Google Maps. El gigante de Internet ha conseguido crear la plataforma de referencia de mapas, gracias tanto a sus indicaciones precisas, como especialmente, la gigantesca base de datos de carreteras, localizaciones e incidencias en tiempo real que garantizan que no nos vamos a encontrar con ninguna mala sorpresa.

Por eso, una actualización grande como la que hoy ha anunciado Google puede dar algo de miedo; hemos visto muchos casos de apps populares que han perdido el norte, con perdón del juego de palabras, por aplicar cambios polémicos que no ayudaban a los usuarios. La buena noticia es que no parece que ese sea el caso.

Las próximas novedades que llegarán a Google Maps se centran en mejorar la base ya existente, no en introducir una 'revolución' en la app. Un buen ejemplo lo encontramos en las mejoras introducidas en el modo de navegación, que ahora muestra los carriles de manera clara, además de elementos importantes en la carretera como los pasos de peatones y las señales de tráfico.

Nueva navegación mejorada de Google Maps Google El Androide Libre

Maps puede usar esa información para mostrar indicaciones más precisas, como el carril exacto en el que debemos estar para salir o incorporarnos a una vía. Ahora, una línea azul nos indicará el camino exacto que debemos seguir, y la app mostrará indicadores de carril.

En general, el modo de conducción de Google Maps mostrará más información que nunca, con el objetivo de ayudar a los usuarios a conducir con menos estrés. Con los problemas producidos por la peor DANA de la historia, los conductores agradecerán que Google Maps ahora muestre incidencias relacionadas con la meteorología, como carretera inundada, escarcha, nieve o situaciones de mala visibilidad.

El nuevo aviso de incidencia meteorológica en Google Maps Google El Androide Libre

Los conductores podrán avisar de estas incidencias meteorológicas, de la misma manera que ya pueden avisar de accidentes o atascos. Esta es una de las funciones que Google Maps 'copió' a Waze, pero los responsables de ambas apps han resaltado que se trata de una colaboración, y para demostrarlo, han anunciado que las incidencias publicadas en Waze también se mostrarán en Google Maps, y viceversa. Google ha unificado las plataformas de ambas apps para que los avisos de incidencia se compartan automáticamente.

Google Maps sigue siendo útil incluso cuando salimos del coche, a veces literalmente hablando; y es que otra gran novedad se encuentra en los indicadores desde el aparcamiento hasta nuestro destino. Una vez que paremos, la app nos avisará de que podemos guardar la localización de nuestro aparcamiento, y nos guiará hasta la entrada del edificio. De esta manera, no nos 'perderemos' buscando la manera de llegar a nuestro destino y sabremos volver a nuestro coche cuando terminemos, usando el mapa, Street View o la vista de realidad aumentada.

Puntos de interés cercanos a la ruta en Google Maps Google El Androide Libre

Y si a la vuelta a casa queremos explorar sitios interesantes, la nueva función de Google Maps nos ayudará; a partir de ahora, será más fácil saber si hay puntos de interés cercanos en nuestra ruta, y modificarla para incluirlos. Cuando hayamos creado una ruta, sólo tenemos que pulsar en "Añadir parada" y Maps nos mostrará los principales sitios de interés, atracciones, lugares pintorescos y restaurantes.

Hay que tener en cuenta que no todas estas novedades estarán disponibles al mismo tiempo para todo el mundo. Por ejemplo, esta última función de añadir paradas estará disponible en todo el mundo a partir de la semana que viene, pero la experiencia mejorada de navegación, con carriles y señales, llegará primero a 30 ciudades con planes para ampliarla a más lugares.

Gemini en Google Maps Google El Androide Libre

De la misma manera, la otra gran novedad de Google Maps no estará disponible en España por ahora, y será lanzada primero en los Estados Unidos. Hablamos de la integración de Gemini en Google Maps, que tal vez es una de las novedades menos sorprendentes teniendo en cuenta que el asistente basado en Inteligencia Artificial ya se ha expandido por todas las apps de Google. Pero que no sea una sorpresa no significa que no sea interesante, porque el equipo de desarrollo de Maps parece haber conseguido integrar Gemini sin afectar a la experiencia, sólo mejorándola.

La integración de Gemini no nos molestará en funciones básicas como la navegación, sino que aparecerá en las recomendaciones de lugares y en los paneles de información de sitios; la idea es que podamos preguntar a la IA para hacer nuestros próximos planes y encontrar nuevos lugares que tal vez hemos ignorado hasta ahora.

Por ejemplo, podremos pedirle ayuda para los planes con nuestros amigos por la noche, y Gemini nos mostrará sugerencias como un bar temático o un local de música. Cuando pulsemos en una localización, el panel que muestra información del sitio ha cambiado mucho, y ahora casi todas las categorías tienen información creada por Gemini; por ejemplo, mostrando cuál es la opinión general de los clientes o un resumen descriptivo del lugar.

También podremos hacer preguntas a Gemini sobre detalles como el ambiente, o si tiene una terraza donde sentarse. Sin embargo, Google ha aclarado que toda esa información proviene "de humanos reales", y en todo momento podremos seguir viendo las opiniones de estos usuarios. Hablando de IA, Gemini pronto llegará a los coches eléctricos de Rivian, que podrán usarla para mostrar resúmenes de lugares como restaurantes y comercios en las pantallas táctiles.

Lo que sí vamos a empezar a ver en Europa es más ciudades con Vista Inmersiva. Esta tecnología llamó mucho la atención cuando fue anunciada, pero sólo unas pocas ciudades estaban disponibles para ser exploradas de esta manera. Vista Inmersiva usa una mezcla de fotografías, IA y visión por ordenador para crear réplicas de ciudades que podemos visitar en el móvil, incluyendo detalles como las condiciones de tráfico y el cambio de iluminación según la hora. La Vista Inmersiva ahora también nos ayudará a encontrar aparcamiento, y nos mostrará giros complicados que podamos encontrarnos en nuestra ruta. Vista Inmersiva se ampliará a 150 ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentran ciudades españolas.