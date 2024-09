Google Maps cambia en España: adiós a la voz icónica en las indicaciones tras la marcha de la actriz de doblaje

Los cambios son difíciles, especialmente cuando hablamos de cosas que llevan años con nosotros y a las que nos hemos acostumbrado. Como por ejemplo, la voz de Google Maps; siendo una de las apps más usadas, ya sea en Android Auto en el coche o en el móvil, no es de extrañar que sea inmediatamente reconocible para mucha gente.

Ahora, esa voz va a desaparecer, aunque no está claro cuándo ni cómo. Lo que es evidente es que la voz no será la misma, porque así lo ha anunciado su actríz de voz, Nikki García, en su cuenta personal en X (Twitter). Una decisión que, sin duda, va a afectar a la experiencia, aunque aún no esté claro cómo.

Nikki García saltó a la fama después de que se revelara que su voz era la usada por defecto al usar la navegación de Google Maps en español. Por lo tanto, era una voz diferente a la usada en otras apps de Google, como el Asistente de Google, debido a las necesidades de la app para recitar indicaciones de manera precisa y entendible por cualquier persona que hable español.

En realidad, Google Maps no es la única razón por la que la voz de Nikki García es familiar para millones de españoles; otro de sus trabajos más reconocidos es el de la voz de Renfe Cercanías. Por si fuera poco, también ha puesto la voz a multitud de personajes de animación, incluyendo en trabajos como Los Simpson, Padre de Familia y Aladdin, además de videojuegos como Metroid Dread.

Pero su actuación en Google Maps es tal vez la que más fama le dio en la era de las redes sociales. No han faltado las ocasiones en las que García ha sido protagonista de 'memes' y bromas, como aquella vez en la que le preguntaron una dirección en la calle y estuvo a punto de usar el tono que pone en Google Maps.

El mismo día que estreno mi primer single en castellano es también el día en que dejo de ser la voz de Google Maps.

Es claramente el fin de una era.

Después de tantos años acompañándoos yo a vosotros, espero que ahora queráis acompañarme vosotros a mí.https://t.co/TcykVfMAcq — Nikki García (@nikkigarcia_es) September 12, 2024

Aunque García no ha explicado los motivos detrás de este cambio, ni si ha sido decisión propia o de Google, la actriz ha aprovechado la oportunidad para anunciar el lanzamiento de su primer single en castellano. Y es que, por si todo lo anterior no fuese suficiente, Nikki García también es cantante, publicando su primer disco en solitario en 2017; ahora, por primera vez canta en castellano, en un tema titulado La mejor actriz.

No dudamos que Nikki García es la mejor para muchos, y la gran duda ahora es quién la sustituirá, o incluso 'qué' la sustituirá. El uso de Inteligencia Artificial para generar voces sintéticas es una de las grandes polémicas del 2024, con casos como el de Scarlett Johansson y ChatGPT. Google no ha anunciado aún si usará una IA para reproducir indicaciones en Google Maps, o si contratará a otra actriz o actor. En todo caso, el cambio no tiene por qué ser inmediato, ya que en teoría Google puede seguir usando las voces ya grabadas de Nikki García.