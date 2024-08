Esta es la forma más segura y rápida de compartir un archivo desde tu Samsung

Una de las diferencias históricas entre Apple y Android ha sido la forma de enviar archivos de ambos sistemas operativos. En Android se podía presumir de tener un menú compartir mucho más amplio y versátil, pero Apple podía presumir de tener AirDrop, que podía enviar archivos de forma rápida y cómoda entre dispositivos de la empresa. En España no ha sido muy usado por la escasa penetración del iPhone, pero aún así era una ventana real.

Tanto Google como Samsung, entre otras marcas, crearon sus propios protocolos para el envío rápido de archivos, pero no eran interoperables entre sí. Hasta el gran acuerdo entre el gigante coreano y el de Mountain View, que fusionó Nearby Share y Quick Share en un solo servicio disponible en todos los móviles Android. El mayor problema de este sistema es, de lejos, lo desconocido que es para el usuario medio, que lo tiene en su móvil y no lo sabe.

Quick Share es actualmente la mejor forma de mandar un archivo de un móvil a otro, o de un móvil a un ordenador con Windows (o con MacOS si usamos una de las apps de terceros que hay). Pero aún así Samsung tiene algunas funciones de las que carecen el resto de modelos Android, además de haberse ampliado el tamaño máximo de los archivos que se pueden enviar así desde los 5 a los 10 GB.

Compartir en privado en Quick Share El Androide Libre

Una de ellas es la que permite establecer cierta privacidad en el envío, algo que no es posible hacer por bluetooth, correo electrónico, etc. Para ello simplemente hay que seleccionar el archivo que se quiera enviar y pulsar sobre la opción Quick Share. Cuando se abra la ventana de búsqueda de otros dispositivos hay que pulsar en el icono de los tres puntos verticales de la esquina superior derecha.

Seleccionaremos la opción Activar Compartir en Privado. Cuando se haga se muestra lo que eso significa. Los archivos que se envíen mediante esta opción sólo se pueden abrir en el dispositivo al que se manden. No será posible enviarlos y abrirlos en otros móviles, tablets, etc. Además, no se podrán hacer capturas de pantalla de los mismos, para evitar su distribución (aunque hay que tener en cuenta que siempre es posible hacer una foto al móvil que lo muestra). Por último, es posible poner un límite de tiempo en el cual es posible abrir el archivo. Trascurrido ese plazo el archivo se bloqueará y no se podrá abrir.