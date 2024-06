La sencilla acción que evitará muchos problemas de aplicaciones en tu móvil

Los sistemas operativos móviles actuales son muy complejos, y tienen que analizar y equilibrar cientos de datos y de sistemas para que la experiencia de uso sea la mejor posible. Esto implica poder desarrollar una gran potencia para que los juegos se disfruten, pero a la vez, por ejemplo, saber controlar el gasto energético para que el consumo no se dispare y haya que cargar varias veces al día el móvil.

Una de las funciones que integran muchos modelos es un sistema de control de aplicaciones en segundo plano que hace que algunas de ellas no lleguen a funcionar bien del todo. Esto se implementa para que esas apps no gasten batería incluso cuando no se están usando, pero con el riesgo de que algunas funciones dejen de ejecutarse.

Un buen ejemplo son las aplicaciones que trabajan en segundo plano subiendo fotos. Por ejemplo, si queremos que Onedrive haga una copia de las imágenes que tomamos incluso sin entrar en la app, habría que configurar el dispositivo para que no corte esa subida cuando detecte que la aplicación no está abierta.

Control de batería

Esto no sólo sucede en los móviles de una marca en concreto. De hecho, ha sido una queja muy común en los móviles chinos de los últimos años. Empresas como Huawei o Xiaomi han sido especialmente agresivas en el pasado con esta función, haciendo que sus móviles tuvieran mejor autonomía que sus rivales, pero a costa de empeorar la experiencia con ciertas aplicaciones.

Para modificar el comportamiento de estas aplicaciones lo que tenemos que hacer es abrirla y, acto seguido, entrar en la multitarea, con el gesto de deslizamiento o pulsando en el botón correspondiente. Una vez ahí hemos de pulsar en el icono de la aplicación que nos interesa, y luego pulsar en Info de la app.

Gestión de batería de apps en Android El Androide Libre

Esto abre la sección de Ajustes de la aplicación, donde hemos de buscar la sección de Batería. Cuando entremos se podrá apreciar que hay tres opciones. Por defecto viene la segunda, Optimizado, que en teoría es la que mejor funciona. Sin embargo, en algunas aplicaciones es necesario elegir No restringido, la primera de ellas, que es la que menos impedimentos pone a que la app trabaje en segundo plano. Eso sí, es la que más batería gasta. Por el contrario, si una app gasta mucho y no se usa en segundo plano, podemos usar la opción Restringida para que sólo haga uso de los elementos de hardware del móvil cuando la tengamos abierta.