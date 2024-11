Estos son los sencillos ajustes que siempre desactivo en mi televisor para que se vea mucho mejor en sólo unos minutos

Da lo mismo de qué marca sea la Smart TV que se tiene en casa, ya que siempre suelen contar con un denso catálogo de opciones gracias a las cuales es posible personalizar la experiencia que ofrecen al máximo. En España, muchas marcas que usan software distinto tienen ajustes parecidos y que funcionan para prácticamente lo mismo.

Sin embargo, cada usuario es un mundo, y es cierto que no a todo el mundo le vienen bien las mismas funciones. De hecho, hay ocasiones en las que sucede lo contrario y lo más cómodo es desactivar algunas para que no afecten al correcto funcionamiento del televisor.

Algunas, como el suavizado de vídeo, pueden hacer que incluso algún contenido se vea peor en algunos modelos. Por ello, lo mejor es hacer algunas pruebas para comprobar cuáles son los ajustes óptimos para cada situación. En cualquier caso, es importante saber para qué se quiere utilizar cada televisor, algo que también viene bien pensar antes de renovarlo.

Salvapantallas

Hay ocasiones en las que, bien por ir al baño o bien por experimentar alguna interrupción, hay que darle al botón de pausa y aparcar por un rato la visualización. Por lo general, pasado un tiempo de alrededor de 10 minutos se activa el salvapantallas.

Esta función pone un fondo de pantalla provisional que va cambiando hasta que pulsamos algún botón. Esto hace que el televisor tenga que descargar varias imágenes de vez en cuando, mientras mantiene en espera la película o serie que se está viendo para que únicamente se muestre el fondo, junto con la hora.

Esto puede hacer que baje ligeramente el rendimiento en televisores que van algo más justos en cuanto hardware. Además, hay ocasiones en las que aplicaciones, como YouTube, no vuelven directamente al vídeo en cuestión, sino a la pantalla anterior a este, haciendo que haya que volver a buscar el contenido que se estaba visualizando. Para desactivar esta función hay que ir a los ajustes y buscar la sección de Pantalla. El ajuste se suele encontrar en este apartado, aunque es cierto que puede cambiar en función de la marca, con el nombre de Salvapantallas, o Modo ambiente.

Detección de luz ambiental

Existen ocasiones en las que algunas escenas de películas o series que transcurren de noche no se ven igual de bien en todos los televisores. Esto puede provocar que apenas se aprecie lo que está sucediendo si entra mucha luz en la habitación. La solución a esto suele ser bajar la persiana o esperar a que sea de noche para verlo. Sin embargo, si se tiene activada la detección de luz ambiental, el brillo de la pantalla bajará automáticamente para que no haya demasiado contraste entre la luz que entra en la habitación y la que emite el televisor.

Esto hará que el efecto provocado por reducir la luz que entra en la habitación no sea tan perceptible. Por ello, lo mejor es desactivar esta opción. Su intención es buena, pero se puede sustituir por no ver el televisor a oscuras para no forzar la vista, o bajar el brillo un poco manualmente desde los ajustes. Una buena solución para esto es utilizar un LED situado detrás del televisor que reduzca el impacto visual de su pantalla.

Para desactivar la opción de luz ambiental también habrá que ir a la sección de pantalla en los ajustes. Hay que tener en cuenta que no todos los televisores integran esta característica o que algunos pueden tenerla en otro apartado, por lo que puede ser una buena opción consultar el manual del fabricante.

Suavizado de vídeo

Hay algunos ajustes que pretenden mejorar el rendimiento del televisor a la hora de ver contenido desde plataformas de streaming o medios externos. Sin embargo, no es algo que siempre se consiga, y hay ocasiones en las que el resultado es un efecto no deseado que altera demasiado la forma en la que se debería ver el contenido.

Por lo general, las películas y series se ven a una determinada cantidad de fotogramas por segundo, y añadírselos artificialmente puede quedar raro. Hay ocasiones en las que esta función, llamada suavizado de vídeo, puede ayudar a que se vean mejor los videojuegos, por lo que es posible que sea buena opción activarlo cuando se vaya a jugar.

Este ajuste se encuentra en el apartado de Configuración, y, por lo general, se encuentra dentro de los ajustes generales, en el apartado de imagen. Se recomienda quitarlo y comprobar si afecta al rendimiento y si lo empeora. De ser así, basta con volver a encenderlo. Todo depende del televisor y de cómo afecta la opción a nuestro contenido preferido.

Botones innecesarios

Si hay algo en lo que los televisores no han cambiado mucho desde hace unos años, es en las diferencias que hay en los mandos. Según la marca y el modelo de televisor que compres, este elemento puede ser totalmente distinto. De hecho, suelen incluir accesos rápidos a algunos servicios de streaming, e incluso estos accesos rápidos pueden cambiar mucho en función del modelo.

Esto hace que haya muchas ocasiones en las que en el mando pueda aparecer un acceso directo a un servicio que el usuario no tiene contratado. Sin embargo, existen algunas aplicaciones en Android TV que permiten modificar el comportamiento de cada botón, permitiendo que el usuario "desactive" este o bien le de otra función.

Más de una vez, me he encontrado pulsando sin querer dicho botón, provocando que me lleve a instalar un servicio que ni tengo ni quiero contratar. Gracias a aplicaciones como Button Mapper va a ser posible hacer que ese botón lleve a la aplicación que queramos o bien que desempeñe otra función, permitiendo que cada usuario aproveche al máximo el mando que tiene.