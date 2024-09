El vestido de Isabel Jiménez con efecto degradado que no te quitarás esta temporada

Tumbada en unas sillas en hilera, mirando al infinito y luciendo un vestidazo. Así ha aparecido Isabel Jiménez (42 años) en su última publicación de Instagram, este pasado miércoles, 25 de septiembre. Tanto la almeriense como su amiga Sara Carbonero (40) -con la que fundó, con gran éxito, su empresa Slowlove- están promocionando su nueva colección.

"Waiting for... Que la vida no se nos escape, esperando que pasen cosas", ha posteado la presentadora de televisión junto a la fotografía. Claramente, sus seguidores, acostumbrados a sus lecciones de estilo, se han quedado enamorados de este diseño que, para más inri, cuenta con un 20 por ciento de descuento.

Isabel apuesta por un vestido "de punto con lurex efecto degradado en hilatura sostenible, cuello caja, mangas abullonadas acabadas en puño, cinturilla acanalada y falda plisada". Está disponible en diferentes tallas y, como decíamos unas líneas arriba, se le ha practicado una gran rebaja, pues antes costaba 89,99 euros y ahora, 71,99.

Está fabricado en cien por cien viscosa y a Jiménez, el diseño le sienta como un guante. No en vano, Isabel es elegancia pura y sus redes sociales dan buena cuenta de ello. No solamente sus followers se han fijado en el vestido, también han llamado mucho la atención las botas que ha elegido para su último post.

También las firma, como no podía ser de otro modo, su firma. Las botas -también con descuento: ahora cuestan 135,20 euros- son "de estilo cowboy, realizadas en piel con efecto piel de serpiente. Cuentan con un detalle de pliegue en la caña". Con respecto a a este calzado, se recomienda "no blanquear, no secar en secadora y no lavar en seco".



El vestido y las botas de Sara Carbonero.

Slowlove lleva grabada en su ADN los términos libre y versátil a través de su esencia folk urbana. Es una firma creada por Sara e Isabel en 2015. En 2021 se asocia con Tendam, y ambas socias se mantienen al frente de la dirección creativa continuando con su estilo característico.

Actualmente, las colecciones de Slowlove se encuentran disponibles en las webs de Slowlove y Cortefiel y en más de 150 tiendas físicas de Cortefiel repartidas entre España y Portugal.

Asegurando que nacía bajo una filosofía de entender la vida y con el objetivo de cuidar el planeta a través de prendas sostenibles, lo cierto es que tanto Sara como Isabel han sido las mejores embajadoras y modelos de una marca que ha ido evolucionando con el paso de los años.