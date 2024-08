La camiseta sostenible con la que Isabel Jiménez disfruta de sus vacaciones en Almería con Sara Carbonero

La presentadora Isabel Jiménez (42 años) está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y, como ya es tradición en ella, lo está haciendo en su paraíso particular: Almería, su tierra natal. Cada verano, la íntima amiga de Sara Carbonero (40) se escapa al sur para festejar su tiempo de asueto y desconexión.

Lo hace en familia, pero también con grandes amigas. En los últimos días, Jiménez ha presumido de tierra y de amistad. En su último post, la comunicadora ha publicado varias fotografías junto a sus grandes amigas, una publicación en la que ensalza el valor de la "amistad" y de la "vida".

"Amistad. Vida. Levante. Almería 2024", son las palabras con las que Isabel rubrica su última aparición en su red social. Pero más allá de esto, Isabel ha dado toda una lección de estilo, algo ya totalmente habitual en ella. Isabel Jiménez cuenta con una gran autoridad y con un magnífico poder suscriptor es en la vertiente de la moda.

Jiménez es elegancia pura y sus redes sociales dan buena cuenta de ello. En las últimas horas lo ha vuelto a hacer: ha posado -en concreto, en la quinta imagen de su post- con una favorecedora camiseta que, además, es sostenible. Por supuesto, la camiseta es de su firma, Slowlove.

Se trata de un diseño "de algodón Better Cotton estampado", de "cuello caja, silueta sin mangas y tejido elástico y confortable". La camiseta, además, está rebajada, pues antes costaba 29,99 euros y ahora puede ser tuya por 12,99. Está disponible en diferentes tallas.

La camiseta que ha lucido Isabel Jiménez.

Las reacciones a la publicación de Isabel no se han hecho esperar: "La amistad es lo más bonito", "Me encanta la camiseta". El hecho de que el diseño está fabricado en algodón Better Cotton -el programa de sostenibilidad del algodón más grande del mundo- se descata desde la página web: "Estamos orgullosos de ser miembros de Better Cotton".

Y se añade: "Nuestro objetivo es que en 2025 el 50 por ciento de nuestro algodón se obtenga a través de Better Cotton, promoviendo así un cultivo más responsable y apoyando a los productores. Al elegir nuestros productos de algodón, estás apoyando nuestra inversión en la misión de Better Cotton, que tiene como objetivo transformar la producción de algodón en todo el mundo mediante el desarrollo de Better Cotton como un producto básico sostenible".

Desde que crearon su firma de ropa, tanto Isabel como Sara Carbonero promocionan sus tejidos en sus respectivas plataformas. Después de años de mucho esfuerzo y trabajo, hoy la empresa de ambas goza de una gran solidez y solvencia. En parte, por la gran promoción que de la firma hacen las íntimas amigas.