La actriz de 'Gossip Girl' Chanel Banks desaparece en Los Ángeles y la familia acusa a su marido de "ocultar información"

El pasado 30 de octubre, la actriz Chanel Banks dejaba de estar en contacto con sus seres queridos. Desde ese día -del que ya han pasado más de dos semanas-, la familia de la joven no ha dejado de buscarla, aunque, por el momento, sin éxito alguno.

Después de días sin saber nada de la famosa actriz que interpretó a Sawyer Bennet en Gossip Girl, su prima, Danielle-Tori Singh tomó la decisión de crear una página de GoFundMe con el fin de recaudar dinero para poder realizar una investigación privada.

"Me veo en la obligación de hacer esto porque necesitamos contratar a un investigador privado. El Departamento de Policía de Los Ángeles nos ha dicho que, como no hay señales de que su marido haya cometido delito alguno al retener información, no hay nada que puedan hacer hasta que tengan pruebas o una causa probable para arrestarlo y nosotros tenemos que pagar todo lo relacionado con hoteles, comida o gasolina", reza la descripción de la recaudación.

Chanel, en uno de sus últimos Tiktoks.

Desde el preciso instante en el que Danielle compartió la noticia de la desaparición y la posterior recaudación a través de sus redes sociales, muchos fueron los que quisieron contribuir económicamente con la causa. No obstante, algo que llamó la atención de todos los usuarios fue el papel del marido de Banks, pues apenas se había implicado en la causa y, de hecho, tal y como anuncia la página de la familia,"llegó a ocultar información".

"Fueron los pasados 7 y 8 de noviembre cuando la policía realizó controles de bienestar a Banks aunque, según informes, ella no estuvo presente en su apartamento de Playa Vista en ambas ocasiones", señala su prima en la página GoFundMe.

Singh, quien ahora se ha trasladado hasta California desde Toronto para buscar a su prima desaparecida, declaró que ella y su tía lograron ingresar al apartamento de Banks el 10 de noviembre, donde vieron que la actriz había dejado a su perro y su propio vehículo.

"Los únicos objetos que no encontramos son su teléfono y su ordenador portátil. Tampoco va a ningún lado sin su perrito, que también quedó abandonado", afirma la descripción de GoFundMe. Además, sostiene que su prima "nunca iría a ningún lado sin decírselo a su madre o a mí".

Chanel, durante su participación en 'Gossip Girl'.

"El último mensaje de texto que recibimos de ella antes de que su teléfono dejara de funcionar fue el 30 de octubre", sentencia Sight al medio KABC. "No me voy a ir de California hasta que encuentre a mi prima". Y es que, aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles apuntó que habían llevado a cabo varias investigaciones sobre la desaparición de Banks, lo cierto es que la familia de Chanel Banks considera "insuficiente" las labores realizadas por las autoridades.

"Cinco días sin tener noticias de mi prima son una señal de alarma", añadió Singh a KABC unos días después de la desaparición de Banks. "No pasa más de 48 horas sin hablar conmigo o con su madre. Esa niña es como una hermana mayor para mí".

Al igual que a los colaboradores en la causa, algo que ha dolido especialmente a la familia de Chanel Banks es laa poca implicación de su marido. La prima de la actriz asegura que éste no ha estado cooperando con la familia ni con las autoridades. "No está dispuesto a ayudar al Departamento de Policía de Los Ángeles. No está dispuesto a ayudarme a mí ni a su madre a encontrarla. Está quitando las fotos de los postes y de los coches", sentencia Singh.

Chanel Maya Banks llegó a convertirse en una de las actrices más reconocidas para el público joven a mediados de los años 2000. Y es que su papel en Gossip Girl y Blue Bloods llevó a la joven a abrirse camino en el mundo de la interpretación, cumpliendo uno de sus sueños.