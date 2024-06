El cantante Don Omar revela que padece cáncer: "Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto"

Complicadísimo y difícil anuncio el que ha realizado este lunes, 17 de junio de 2024, el artista puertorriqueño Don Omar (46 años). El cantante ha revelado que padece cáncer y lo ha hecho a través de un post en su red social Instagram, donde atesora 11,6 millones de seguidores.

El bautizado como uno de los reyes del reguetón ha posteado lo que sigue: "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer".

El artista acompaña estas palabras, duras pero alentadoras y esperanzadoras, con una fotografía de su muñeca en la que porta una pulsera de hospital, donde se puede leer Orlando Health, el centro médico en el que se encuentra. El artista no ha dado detalles de su enfermedad.

[Don Omar se retira y este hilo resume con ironía su carrera artística]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DON OMAR aka KONG (@donomar)

Se desconoce cuándo se la diagnosticaron y el tipo de cáncer que padece. El anuncio del autor de Danza Kuduro ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales.

Compañeros de profesión y fans han compartido su sorpresa y sus mensajes de ánimo. "La mano de Dios está contigo", "Eres un guerrero", "Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo", "Ojalá no sea grave y puedas sanarte" o "Un rey no se rinde".

Don Omar es padre de tres hijos, Diana, Dereck y Daniel. A su lado en este duro trance no estará Jackie Guerrido, una reconocida periodista de Univision con la que Don Omar se casó hace alrededor de 15 años y terminó divorciándose.

"Si tuviera que volver a mandar las invitaciones, serían menos", indicó Guerrido hace un tiempo, dando a entender que lo mejor hubiera sido una ceremonia y recepción más íntima.

Amor y divorcio

Jackie Guerrido en una fotografía de sus redes sociales.

Don Omar y Jackie Guerrido se conocieron en el verano de 2007. Ella es mayor que el cantante por seis años. A los pocos meses de haber iniciado su relación, se comprometieron. Don Omar y Jackie Guerrido contrajeron nupcias en Puerto Rico. La ceremonia contó con la presencia de 300 invitados.

No obstante, pronto los problemas conyugales hicieron mella en el matrimonio. Don Omar fue quien reveló al público, en febrero de 2011, que su mujer no quería hablar con él y que llevaban distanciados cerca de un año. "Llevo más de 10 meses sin saber de ti gracias a tus inventos y a los mediocres con los que trabajas [Univisión]", manifestó.

Para añadir: "Tienes 72 horas para que todo llegue a la normalidad sin que haya otros afectados. De lo contrario, ustedes van a saber de lo que soy capaz cuando me faltan el respeto de la forma en la que lo han hecho ustedes".

Ante las amenazas, Jackie Guerrero no lo dudó por más tiempo y le pidió el divorcio al puertorriqueño. "Me siento súper feliz. Siempre he dicho que una persona que dependa de otra para ser feliz pierde su esencia", indicó.

El artista ha vendido 100 mil millones de unidades de consumo musical. Su carrera musical empezó a ser reconocida por el público del reguetón cuando fue presentado por Héctor el Father, donde encontró nuevas oportunidades en la música.

El 1 de septiembre de 2017 anunció su retirada de los escenarios, dando sus últimos conciertos en Puerto Rico. Además, hizo una gira muy especial, titulada Forever King... The Last Tour, despidiéndose de sus fanáticos en Latinoamérica.