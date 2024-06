Manuel Carrasco ofrece un concierto sorpresa para 15 personas en un pequeño pueblo de Zamora

Este sábado, 29 de junio, Manuel Carrasco ofrecerá un multitudinario concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid para cerrar su gira. El onubense se presentará ante nada menos que 65.000 personas, en uno de los shows más importantes de su carrera. Pero previo a este gran evento, el cantante ha podido vivir uno de los conciertos que, probablemente, nunca olvidará. Y lo ha hecho para solo 15 personas.

Manuel Carrasco ha ofrecido un show privado para los vecinos del pequeño pueblo de Flechas, en la provincia de Zamora. Maricarmen, Elvira o Antonio han sido los asistentes de excepción de este acústico que el cantautor ha querido regalar a los habitantes de esta localidad de la comarca de Aliste.

¿Y qué hacía Manuel Carrasco en Flechas antes de su gran concierto en el estadio más importante del país? Pues resulta que el onubense ha pasado los últimos días grabando un videoclip en este pequeño pueblo, enclavado en la Sierra de la Culebra.

Él mismo ha explicado a través de sus redes sociales los motivos que le han llevado a ofrecer este show tan especial en este pueblo zamorano: "No me llamo Taylor, ni me apellido Turner, ni he nacido en Manhattan, yo soy Manuel, me apellido Carrasco y nací en Isla Cristina, un pueblo costero de Huelva. Sé lo que es no estar en el mapa, sé lo que es ser de un sitio sencillo y a pesar de eso haber logrado lo que muchos llaman éxito. El próximo sábado cerraré mi gira en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios más importantes del mundo, pero precisamente por eso hoy quería cantarles a ustedes, para no olvidarme de lo más importante. Justo de ustedes, que no salen en televisión, que no ocupan el debate público y que no tienen a miles de personas defendiéndoles por las redes con un hasta. Aquí va mi granito de arena para visibilizar una realidad que olvida a nuestros mayores, porque es importante recordar de dónde venimos. Estas canciones van para la gente de Flechas, uno de los pueblos de España con menos habitantes y con ese nombre, que tiene que ver tanto con esta gira, me parecía una manera romántica de darle sentido a todo esto que os cuento. Porque sí, me llamo Manuel Carrasco, compartimos los mismos orígenes y sé de sobra que en lo pequeño está la grandeza. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti".