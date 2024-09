Valladolid se prepara para una edición "icónica" de la Seminci con novedades y Alemania como país invitado

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado junto al director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, la 69 edición de la Seminci en la Academia de Cine. Una cita que se celebrará del 18 al 26 de octubre y que tiene a Alemania como país invitado. "Es un valor patrimonial de todos los vallisoletanos y españoles. Estamos en una edición icónica, la antesala de una redonda como será la 70", afirmaba el regidor.

En este sentido, una de las grandes novedades será la Sección Cortometrajes, que contará con un jurado propio e integrará la Sección Oficial Internacional y la Sección Oficial de Cortometrajes Españoles, agrupados bajo 'La noche del corto español'.

Carnero ha aprovechado la inauguración para recordar los inicios de la Seminci y la importancia que el cine ha adquirido en la ciudad. Mencionaba durante su intervención que el año pasado Valladolid fue la sede de los Goya: "Cuando estos premios venían no llegaban a una tierra innata, a un territorio desértico desde el punto de vista del cine. Sino que lo hacían a una constelación de lo que supone el cine".

Explicaba los inicios en 1955 cuando comenzaron a navegar por la "constelación cinematográfica del país" y la constitución en 2014 de la Valladolid Film Commission. Por otro lado, el alcalde de la ciudad del Pisuerga ha querido recordar a los "actores, actrices, directores, productores y autores que hacen posible que podamos seguir navegando en este espacio tan mágico".

Punto de Encuentro: cine único, cine puro

La nueva hornada del cine independiente norteamericano tendrá sin duda un lugar importante en la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid, como demuestra también la inclusión en Punto de Encuentro de Eephus (Carson Lund), una de las obras más aplaudidas por la crítica en Cannes; la ganadora de la Semana de la Crítica de Cannes, Blue Sun Palace (Constance Tsang); o el Premio Dino de Laurentis a la Mejor Ópera Prima, además de a la mejor dirección e interpretación femenina en la competición Orizzonti del Festival de Venecia, Familiar Touch (Sarah Friedland).

Compiten también en esta sección el nuevo trabajo del maestro del cine chino Jia Zhangke con Caught By the Tides; el Premio del Público de la Quincena de Realizadores de Cannes, Universal Language, del canadiense Mathew Rankin; el premio de la Juventud de la sección Una cierta mirada, Holy Cow, de la francesa Louise Courvoisier; el Leopardo de Oro de Locarno, Toxic (Saulė Bliuvaitė), y el Gran Premio del Jurado, Moon (Kurdwin Ayub); la vietnamita Viet and Nam, de Truong Minh Quy; o las alemanas Ivo (Eva Trobisch) y Scorched Earth (Thomas Arslan).

Completan la sección Punto de Encuentro las óperas primas Breve historia de una familia, de Jianjie Lin; Edge of Night, de Türker Süer, y La red fantasma (Ghost Trail), de Jonathan Millet; The Fable, segunda película del director Raam Reddy; In His Own Image (A su imagen), del cineasta francés Thierry De Peretti; y las ya anunciadas A nuestros amigos, del español Adrián Orr, y A Real Pain, del actor y director norteamericano Jesse Eisenberg.

Espiga de Oro de la Seminci

Grandes autores del cine europeo e internacional competirán por la Espiga de Oro de Seminci, que en su Sección Oficial programará los últimos trabajos de cineastas como los franceses Olivier Assayas (Hors du temps) y Alain Guiraudie (Misericordia), el portugués Miguel Gomes (Grand Tour), el chino Guan Hu (Black Dog) y la griega Athina Rachel Tsangari (Harvest), además de la italiana Maura Delpero con Vermiglio, flamante Gran Premio del Jurado en el recién celebrado Festival de Venecia.

A estos nombres se suman los nuevos y esperados trabajos de los cineastas iraníes Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha (My Favourite Cake), el noruego Dag Johan Haugerud (Sex), el rumano Emanuel Parvu (Tres kilómetros al fin del mundo), el mexicano Alonso Ruizpalacios (La cocina) y el singapurense Yeo Siew Hua (Stranger Eyes).

Junto a ellos, la Sección Oficial programará en competición las óperas primas de la directora griega Ariane Labed (Septiembre dice), el noruego Halfdan Ullmann Tøndel -nieto de Liv Ullmann e Ingmar Bergman- (Armand), y la francesa Agathe Riedinger (Diamante en bruto). Michel Hazanavicius, otro de los grandes nombres del cine internacional, presentará fuera de concurso su película de animación The Most Precious of Cargoes.