Tudanca cree que Feijóo está "empeñado" en perder las europeas: "Está dispuesto a hacer una moción de censura con Puigdemont"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Tudanca, ha afirmado este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "empeñado" en perder las elecciones europeas del próximo 9 de junio. "Está dispuesto a hacer una moción de censura con Puigdemont", ha señalado, después de unas declaraciones del líder popular en las que se abría a la posibilidad de impulsar esa iniciativa, para la que necesitaría los votos de Junts, si hay "un contexto adecuado" tras los comicios europeos.

El secretario general del PSCyL ha asegurado que las declaraciones de Feijóo son "el reconocimiento de que el PP y la derecha están dispuestos a todo para llegar al poder". "¿De verdad se puede tomar el pelo más a la gente?, ¿de verdad se puede ser más hipócrita?", se ha preguntado Tudanca, que ha insistido en que no ha visto nunca a un candidato "tan empeñado en perder las elecciones". Y ha asegurado que dedica cada día a explicar a los ciudadanos "por qué no deben votarle" y "por qué no deben votar al PP en las elecciones". "Eso nos lo pone muy fácil", ha asegurado.

Tudanca ha afirmado que, durante la campaña, Feijóo "ha dicho que no quería fondos europeos", ha dicho abiertamente que está dispuesto a pactar con "la extrema derecha" y que quiere que haya en las instituciones gente como Gallardo "que dice que no se puede animar a las mujeres a tener una carrera profesional porque eso va en contra de la natalidad, que dice que el problema que tenemos en Castilla y León es la creciente islamización en nuestros pueblos, es decir con discursos machistas, homófobos y racistas". "Eso es lo que quiere el PP", ha señalado.

Además, ha señalado que este lunes "le hemos escuchado decir que está dispuesto a hacer una moción de censura con Puigdemont para desalojar a Sánchez del Gobierno". "Ya sabíamos que negoció en secreto una investidura ofreciendo indultos y ahora nos dice que está dispuesto a pactar con Puigdemont para desalojar a Sánchez", ha señalado, asegurando que los populares están dispuestos "a dejarnos sin fondos europeos, a pactar con la extrema derecha y con Puigdemont si eso les da el poder".

El dirigente socialista ha recordado que el próximo 9 de junio habrá que elegir entre los que "se comprometen con el territorio, traen inversiones, salvan el Estado del Bienestar y suben salarios y pensiones" o quienes "están dispuestos a entregar las instituciones y a pactar con aquellos a quienes llevan demonizando años para llegar al poder". "El 9 de junio es importante que haya una participación masiva que les diga a Feijóo y Abascal que por ahí no", ha zanjado.

Inversión "histórica" en Soria y Almazán

Tudanca ha señalado que "nunca antes en la historia ha llegado tanta financiación de fondos europeos como esos más de dos millones que han llegado a Almazán y esos 200 millones a la provincia de Soria". "Ha sido gracias al compromiso del Gobierno de España y a la pelea de Pedro Sánchez y a la mayoría socialdemócrata que ha puesto en marcha esas políticas de impulso, demostrando que se podían subir los salarios, las pensiones y que se podía hacer una inversión histórica en Almazán y en Soria", ha afirmado.

Además, ha asegurado que eso ha permitido "recuperar el crecimiento económico" y la creación de empleo para que haya "más gente trabajando que nunca y más mujeres trabajando que nunca en nuestro país". "Eso es lo que ofrecemos los socialistas en estas elecciones europeas por eso podemos y debemos pedir el voto con toda la convicción", ha señalado.