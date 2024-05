Tudanca pide a Vox que "deje en paz a las mujeres, a los jóvenes y a Castilla y León" tras las últimas palabras de Gallardo y Buxadé

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha pedido a Vox que "deje en paz a las mujeres, a los jóvenes y a Castilla y Léon", después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo afirmase que "se está invitando a las mujeres a desarrollar su carrera profesional, sin pensar en la natalidad".

"No, señor García Gallardo. Trabajar o no es una decisión libre de las mujeres. Disponer o no de su propio cuerpo y de su maternidad es una decisión libre de las mujeres. Usted no es nadie para decirle a las mujeres de Palencia y de Castilla y León qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer su vida, cómo y cuándo ser madres o si quieren o no desarrollar una carrera profesional o trabajar", ha respondido el portavoz durante su asistencia a un acto electoral en Palencia.

En este sentido, Tudanca ha expresado que, al escuchar este tipo de declaraciones, duda "de si estamos en una campaña electoral en el año 2024 o en los años 70": "Uno no se imaginaba que en el año 2024 pudiéramos escuchar a nadie decir estas barbaridades machistas", ha añadido.

Asimismo, el líder socialista en Castilla y León también ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el candidato a las europeas Jorge Buxadé, después de que emplazase a los jóvenes a procrear "de forma ordenada". "Estos del orden y la ley añoran tanto a Franco que cada vez se parece más a él cuando hablan", ha apuntado Tudanca.

Si bien, el portavoz ha explicado que, en su opinión, el problema no es "la extrema derecha", sino que el Partido Popular "vaya a pactar con ellos en Europa". Además, ha acusado a "las políticas de décadas" de los populares del problema de despoblación que sufre Castilla y Léon.

Por todo ello, Tudanca ha pedido el voto para el PSOE en los comicios europeos del próximo 9 de junio, "para que el Gobierno de Castilla y León no se repita en Europa".