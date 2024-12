Juan del Val, alto y claro sobre las pruebas que ha presentado Aldama al Supremo: "Nadie en el PSOE está tranquilo"

Un jueves más, El Hormiguero tenía su mesa de debate de actualidad política con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. El escritor lograba estar presente tras haber estado varios días en la FIL Guadalajara, la feria del libro más importante del mundo hispanohablante, donde presentó Bocabesada. A pesar de haber viajado a México, el escritor ha estado al tanto de las últimas noticias sobre el Caso Aldama.

Aunque el debate comenzó sobre los adornos de los árboles de Navidad, rápidamente se sacó el tema del empresario. Éste ya había entregado varias pruebas de sus declaraciones al Tribunal Supremo. “37 folios de pruebas, según él, contra Ábalos, contra el ministro Ángel Víctor Torres”, comenzaba el presentador antes de dar paso a Pardo, quien contextualizó el tema.

“Hay dos cosas. Una es sobre los papeles que ha presentado al Tribunal Supremo en las últimas horas, apuntando a las personas que ya había mencionado (Ángel Víctor Torres, Ábalos, Koldo…). Por otra parte, ha hablado de un móvil, que ya estaría en poder de la Guardia Civil, y que hay que desencriptar, porque ahí estaría todo según él”, narraba la presentadora de Más Vale Tarde.

“Hoy, Aldama ha dado una entrevista en una radio colombiana. Ha insistido en todas las acusaciones que ha hecho. Por ejemplo, le ha dicho a la ministra de Hacienda, Montero, que no ponga la mano en el fuego por Santos Cerdán ni por su jefe de Gabinete, a los que acusó de cobrar dinero, porque se va a quemar”, compartía, así como también sobre los presuntos “regalos que le dio a Ábalos”, en referencia al piso de casi dos millones de euros que iba supuestamente destinado al exministro.

Pardo señalaba también cómo Aldama hablaba de un supuesto piso que Torres alquiló en Atocha “para encuentros con otras personas”, así como de la querella de los dirigentes del PSOE sobre los que ha hecho referencia. Juan del Val fue el primero en reaccionar a las palabras de Pardo.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“Es que es muy preciso. De repente, dice que todos [tiene mensajes de WhatsApp], pero con Santos Cerdán, no. O sea, creo que el discurso que, por supuesto, ninguno de nosotros sabe si es verdad o no, tiene mucha verosimilitud”, manifestaba el autor de Delparaíso. “Esta historia ya la hemos escuchado”, agregaba.

“Lo hemos oído en anteriores casos de corrupción: ‘todo es mentira’, ‘todo es una invención y una estrategia de defensa’. Luego, en el caso del PP, se demostró que buena parte de las acusaciones eran ciertas. A mí, me parece que no hay nadie en el PSOE que esté tranquilo. Por mucha frase de ‘pongo en la mano en el fuego’ o ‘esto no es nada’, me parece que [los dirigentes socialistas] están durmiendo con dificultades, sin saber si es verdad o no “, concluía.

“Que todo lo que dice es mentira, creo que es imposible”, apostillaba. “Me imagino que habrá más. Porque si las pruebas son sólo mensajes de WhatsApp, me parecen muy débiles”, añadía Nuria Roca.