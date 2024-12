'Gran Hermano' expulsa disciplinariamente a un concursante por romper "el código de conducta"

La decimonovena temporada de Gran Hermano ha expulsado disciplinariamente a Adrián Creus, el boxeador. El motivo ha sido claro: ha roto “los códigos de conducta del programa” y ha sobrepasado las “líneas rojas” éticas del reality show. La decisión ha sido drástica y determinante. Su comportamiento con Maica, acercándose inapropiadamente a ella, ha sido la gota que ha colmado el vaso para la organización.

La decisión ha sido contundente y el programa ha escuchado claramente al público, que denunció públicamente la actitud del boxeador. El concursante se sobrepasó al romper el espacio personal de la visitadora médica. A pesar del rechazo reiterado de la joven, éste no atendió a razones. Es más, llegó a tocarla inapropiadamente y a robarle un beso. Eso ha sido la gota que colmaba el vaso para el reality.

La invasión física ha sido la última consecuencia de un participante que ya provocó quejas anteriores dentro del programa. La organización ya le dio un aviso tras lanzar un comentario machista a la cartagenera. La advertencia viene precedida también después que lanzase comentarios homófobos hacia Óscar y Ruvens.

El reality empezaba su versión Express con Jorge Javier Vázquez con gesto serio. El de Badalona era muy claro y tajante: el programa no permite ningún tipo de abuso. “Este inicio de programa no era el que teníamos previsto. En la casa, ha ocurrido algo muy serio y que nos ha obligado a modificar la programación. Irremediablemente, nos lleva a parar la votación”, expresaba el presentador, una situación inaudita al que el propio formato daba rápida respuesta.

Las imágenes que mostró el programa ya indignaron a los espectadores que siguen el reality show desde la señal 24 horas en MiTele. Varios de los participantes estaban en la habitación rosa. Una vez más, el catalán insistía en seducir a la cartagenera. Sin embargo, ésta volvió a rechazarle.

La modelo decía en voz alta que su cercanía le incomodaba. El boxeador, lejos de atender a sus demandas, llegó a invadir cada vez más su espacio. “¿Eso es pegado? Si me hubiese pegado, te cagas las patas abajo de lo nerviosa que te pones”, se expresó el catalán. La cartagenera insistió en su incomodidad. El boxeador siguió sin hacer caso y se lanzó hacia ella, llegándole a robar un beso en los labios.

“¿Qué haces? ¿Este chico de qué va? ¡Que sea la última vez que te pegas de esa manera!”, exclamó la mujer levantándose rápidamente de la cama. “Eso es pegarse, lo otro no es pegarse. Para que veas la diferencia”, le decía el boxeador en tono burlón. La cartagenera fue, de nuevo, muy clara en su rechazo.

“Adrián, sabes desde el primer día que me gusta la distancia. ¡Distancia! Que no me gusta el toqueteo”, expresaba rotundamente. La organización ha tomado cartas en el asunto y ha zanjado el tema, evitando así una polémica que podría haber perseguido al programa.

Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con la casa. Adrián estaba en el confesionario. Ni el presentador ni el Súper le dejaron hablar y ambos fueron muy claros. “Tu comportamiento con Maica no procede en absoluto y debes saber que tiene consecuencias”, explicó el conductor antes de dejar paso al Súper, quien le anunciaba la expulsión.

“Adrián, lo has visto en las imágenes que te acabamos de mostrar. Invades el espacio de Maica, a pesar de que ella te advierte de que le incomoda que te acerques tanto y deja claro que esa actitud no le gusta, pero, aun así, haces caso omiso y llevas a Maica a remarcar que no lo tolera. Ella manifiesta en todo momento su incomodidad, antes de que pase, durante y después”, señalaba.

“El código de conducta de Gran Hermano es muy claro y se avisó a todos los concursantes antes de entrar en el programa. Aunque esta actitud inadecuada tiene peso por sí misma, recuerda que hace unas semanas hiciste un comentario muy fuera de lugar a Maica, y te advertimos seriamente que no pasaríamos ninguna más, pero lo has vuelto a hacer. La integridad de todos y la no invasión del espacio personal son dos derechos fundamentales que hay que respetar y en GH lo llevamos por bandera”, proseguía.

“Están terminantemente prohibidas las actitudes que comprometen la integridad de una persona y más aún cuando la persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda, y tú, Adrián, has pasado las líneas rojas en varias ocasiones. Para nosotros es muy triste y duro tener que tomar decisiones como las que nos ha traído aquí hoy, pero GH es un programa respetuoso, responsable y un entorno seguro. Por tanto, te comunicamos que desde este momento estás expulsado disciplinariamente”, concluía tajantemente.

Lejos de mostrarse afectado, Adrián mantuvo su actitud chulesca y no pidió perdón por lo sucedido. De esta manera, Gran Hermano mostraba su pleno compromiso con la integridad de los participantes y su deseo de que el formato sea “un lugar seguro”. La expulsión disciplinaria se comunicó después al resto de concursantes.

Nada más comenzar la gala tras la versión Express, Jorge Javier Vázquez fue claro, señalando que la organización decidió actuar sin necesidad de que haya una queja directa por parte de Maica.