Juan y Medio sufre un aparatoso accidente, al salir de su programa en Canal Sur: "Con el pie no podía moverme"

Muy pocas personas en España desconocen quién es Juan y Medio. Presentador de televisión, actor y humorista que no necesita presentación, tras desarrollar una dilatada trayectoria en diferentes programas o galas especiales en Antena 3, Telecinco, Televisón Española o Canal Sur.

Su carisma y habilidad para conectar con el público lo han convertido en una de las figuras más queridas de la televisión de nuestro país. Su humor andaluz y su habilidad para contar historias y chistes lo han llevado a ser un icono de la pequeña pantalla. Además, su capacidad para abordar temas emocionales y humanos en sus programas le ha ganado un lugar especial en los hogares españoles.

Entre sus grandes éxitos en televisión, se encuentran programas como el popular Menuda Noche, donde los niños eran los protagonistas y entrevistaban a un famoso, o El precio justo en Antena 3. Actualmente presenta, desde el año 2009, La tarde, aquí y ahora en las tardes de Canal Sur. Justamente ha sido en este programa donde ha relatado el último accidente que ha sufrido el presentador andaluz.

"Me he operado el hombre y Juan, la verdad, que se mete mucho conmigo que si no trabajo el hombro o que si no hago fuerza. Pues lo he pillado con la manos en la masa", se dirigía al público Eva Ruiz, compañera del presentador en el programa diario de Canal Sur.

"Me ha dicho el médico que tengo el hombro engarrotado", apuntaba el humorista. "Nuestro Juan y Medio salía del programa, se acordaba de mi hombro y diría 'voy a hacer lo mismo'. Iba tal que así", se expresaba Ruiz a la audiencia, ante la cara de incredulidad del presentador.

En ese momento, en La tarde, aquí y ahora emitían las imágenes de un aparcamiento de las instalaciones de Canal Sur. "Iba cargado con sus bolsitas", explicaba Eva Ruiz. Los espectadores podían observar cómo el presentador se dirigía a su coche y llevaba unas bolsas en las manos. "Iba a montarse en el coche, pero en ese momento, ve venir a nuestros compañeros y se pone a trabajar el hombrito con la bolsita de naranjas", explicaba Ruiz.

"No fue así. Consideré que era un peso lo suficientemente bueno como para intentar estirar el fémur y entonces estuve girando con la mala suerte, no sé si lo recogerá la cámara...", bromeaba Juan y Medio sobre su inesperado accidente.

"Ampliamos... ¡Me habían dado una bolsa de naranjas y se rompe la bolsa de naranjas!", explicaba sorprendido en el plató de Canal Sur. "Las naranjas se van corriendo hasta el portón de entrada que son un montón de metro", añadía ella. "Yo con el pie no podía moverlo, porque si no se iban todas las demás naranjas", señalaba Juan y Medio.

"No te quisiste mover para no agacharte. Los compañeros te ayudaron y tú no te has movido. ¿Por qué no te agachas a coger las naranjas?", le recriminaba su compañera de programa. "Dilo tú que lo sabes todo", le respondía. "Porque tenías lumbago", sorprendía la presentadora. Después, Juan y Medio arrancaba el aplauso del público para darle la razón a su compañera de programa.