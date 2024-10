El piloto Franco Colapinto descoloca a Pablo Motos por una pregunta sobre las hormigas: “¿Es en serio?“

Este lunes 7 de octubre, ha ido a divertirse a El Hormiguero el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto. El corredor de la escudería Williams acudía al programa presentado por Pablo Motos para hablar de su carrera, de su salto de la F2 a la F1, de su infancia y varias anécdotas sobre el volante.

El argentino de 21 años no dudó en tirar de humor propio de su país para disfrutar de la entrevista con Motos. El presentador destacaba cómo Colapinto se había convertido en toda una estrella en Argentina, al devolver la ilusión de la Fórmula 1 al país sudamericano. “Hacía más de 20 años que no había un piloto y 45 años que un argentino no sumaba puntos. Así que, imagínate”, expresaba el corredor.

La entrevista ya comenzaba con Colapinto derrochando espontaneidad. Sin querer, el piloto alabó el buen estado de salud de Motos, al señalar que pensaba que tenía 40 o 42 años como mucho (cuando tiene 59). “Eres joven. Tienes muy buenos pasos y pensé que, por supuesto, que eres joven por el ritmo que tienes”, confesaba Colapinto.

En ese derroche de espontaneidad, Colapinto expresó su sorpresa por la presencia de Trancas y Barrancas. Las emblemáticas hormigas del programa supieron captar los vaciles del corredor. “¡Anda, las hormigas! ¿Qué les pasa en los ojos?”, exclamó el piloto, quien se acercó a la zona donde estaban ambos insectos para preguntar “de dónde salen”.

“Hay un agujero, es un hormiguero que va bajo la tierra”, respondió una de las hormigas, recordando justo el motivo por el que el programa se llama así. “Está bueno. Espero no caerme. Estaban dando la publicidad. Pero, ¿están contentas las empresas de que las hormigas sean las que hagan publicidad? ¿Es en serio?”, quiso saber el argentino.

'El Hormiguero'.

“No sabes lo que venden. Cosa que promocionan, cosa que arrasa”, dijo Motos. “Claro. Menos Raid, vendemos de todo”, dijo una de las hormigas, haciendo referencia al insecticida. “Cierto, yo les compro”, admitió el piloto. El vacile con los himenópteros fue a más cuando Colapinto supo que sus nombres eran Trancas y Barrancas. “¿De verdad? ¡Vaya nombres […]!”, exclamó.

El argentino recordó cómo, con sólo 14 años, dejó su país natal y se instaló en Italia para “lograr su sueño”. "Muy contento. Era mi sueño y trabajé para esto desde pequeño. Nuestro objetivo [junto al equipo] era llegar a la Fórmula 1. Nunca sabes cuándo vas a tener una oportunidad y hay que estar preparado por si llega. Siempre peleé por ello y estuve listo mental y físicamente para cuando llegara", confesó a Motos.