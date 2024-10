Manuel Turizo se la juega a Broncano y le 'devuelve' una de las preguntas clásicas: "Se puede mirar"

Manuel Turizo fue el invitado de cerrar la semana en La Revuelta. El cantante protagonizará este domingo un concierto gratuito en la Puerta de Alcalá con motivo del Día de la Hispanidad 2024. Este jueves, el colombiano se sometió a las preguntas de David Broncano y, por supuesto, a las que tienen que ver con las relaciones sexuales mantenidas en el último mes y el dinero en la cuenta bancaria.

"¿Quieres que te haga las preguntas clásicas?", quiso saber Broncano, añadiendo: "Hay dos que te he hecho otras veces que has venido. Hay que actualizarlas, porque va pasando el tiempo y tú cada vez vas ganando más pasta". "Este mes no he 'culeado' casi porque he estado trabajando aquí", se apresuraba a contestar el entrevistado.

"Sin que le haga la pregunta ya va directo, ¿eh?", bromeó el presentador de La 1. No obstante, David no estaba preparado para el giro de guion que le tenía preparado Manuel. Y es que era el artista el que se animaba a preguntarle al entrevistador por su patrimonio.

"A la segunda, que es la del dinero, sabes que no te voy a responder. Más bien, quiero 'voltearla'. Siempre haces la pregunta. A ti te ha ido bien, pero te está yendo mejor ahora, ¿no? Con todo nuevo... Quiero que le digas a la cámara cuánto tienes en la cuenta", pedía Turizo.

El público del Teatro Príncipe de Gran Vía jaleó a Broncano, insistiéndole en que se mojase. "No, no puedo. Lo puedes mirar, ¿eh? Se puede mirar. Estoy ganando un dinero desde hace tiempo y estoy contento. Y también estoy 'culeando", aclaraba el comunicador.

Mientras, en pantalla, podía leerse el siguiente rótulo: "Escribiríamos por aquí cuánto tiene David, pero los rótulos no tienen caracteres suficientes". El dato exacto pertenece a la intimidad del jiennense, pero el presupuesto de La Revuelta es público: 28 millones de euros, dos temporadas a razón e 14 millones de euros cada una.

Más allá de este bumerán a Broncano, la charla continuó en torno a la palabra 'culear'. "Sé que lo usáis mucho en Colombia, pero, ¿cómo de formal es? ¿'Culear' es romántico o es algo más fuerte?", se interesó David. "Es como se lo dirías a un amigo tuyo", respondió Manuel.

"Es la manera normal, común, pero si lo quieres decir de un modo más formal, puedes decir que estabas manteniendo relaciones", puntualizó Turizo. "Si se lo dices a tu madre, que te llama por teléfono y no se lo coges: 'Perdona, mamá, estaba teniendo relaciones", zanjó Broncano.