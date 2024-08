Alfonso Arús, sobre la sentencia del caso Daniel Sancho: "No te extrañe que no la tengamos hasta el lunes"

Como otros espacios televisivos, Aruser@s ha arrancado la nueva temporada este lunes, 26 de agosto. Alfonso Arús se ha vuelto a poner a los mandos del programa matinal de laSexta, en una última semana del mes que se prevé de alta intensidad informativa.

Y es que el próximo jueves, 29 de agosto, se hará pública la sentencia del mediático caso Daniel Sancho. En agosto de 2023, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo presuntamente descuartizó y asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Pues, bien, a eso de las 07:00 horas de este lunes, Arús y su equipo saludaban con alegría a los espectadores de la cadena verde y no tardaban en hacer referencia al truculento suceso. El presentador se ha dirigido a Rocío Cano, ya "en capilla informativa" y preparada para abordar cualquier información relacionada que surja estos días.

"Rocío, que sepas que ya estás en capilla informativa. Cuando nos fuimos el día 12, pensamos: 'Nos vamos a encontrar con todo el tsunami Daniel Sancho a la vuelta'. Pues ya lo tienes aquí", ha recordado al comunicador catalán, añadiendo que la polémica se extenderá hasta el jueves "afortunadamente".

"Afortunadamente, será solo hasta el jueves. Que yo creo que se suspenderá. Creo que el jueves no habrá WiFi o tendremos temperaturas extremas, pero, a lo mejor, considerando que los viernes nunca trabajan...", comentaba Alfonso, en tono jocoso.

Rocío Cano, colaboradora de 'Aruser@s' Atresmedia Televisión

"No te extrañe que igual hayan vuelto todos [los programas] para hacer el especial Daniel Sancho y no tengamos sentencia hasta el lunes. Me juego los primeros cincuenta Aruser@s", ha bromeado el conductor del 'morning show' de Atresmedia Televisión.

Su compañera, en cambio, se mostraba positiva con la posibilidad de dar 'carpetazo' definitivo al caso: "Sí que es verdad que es una lectura que, en teoría, no creemos que se vaya a demorar demasiado". "Espérate, espérate", insistía su 'jefe', y Cano terminaba por darle la razón en parte: "Ya. 'Donde dije digo, digo Diego'. Veremos qué ocurre", ha zanjado la periodista.

"Esto será el jueves, en teoría", remarcaba Alfonso Arús, antes de dar paso a un redactor de Deportes de laSexta, listo para comentar los resultados que dejó la segunda jornada de liga, como la victoria del Atlético de Madrid frente al Girona por 3 goles a cero.