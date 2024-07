Una cita de ‘First Dates’ tiene problemas al situar Praga en el mapa: “Está fuera de España”

El programa First Dates recibió este miércoles a dos jóvenes que buscaban el amor. Álvaro, de 19 años, y Alhorus, de 24. El primero en entrar en el restaurante fue Álvaro, de Alicante, que actualmente se está preparando la selectividad. “Me han dicho muchas veces que soy andrógino, yo no me lo veo, pero será por el pelo, que por tener el pelo largo alguna vez me han confundido con una mujer”, aseguraba.

De momento no ha tenido ninguna pareja, porque “no ha llegado a cuajar nunca”. La persona que busca tiene que ser como él, “que respete su espacio”, y que no quiera, por ejemplo, ir los dos juntos al cine por sistema. “Me gustaría experimentar ese sentimiento de mariposas en el estómago”, admitía.

Por su parte, Alhorus, estudiante de sonido, detallaba cómo le gusta mucho marcar la diferencia vistiendo, con “un hombro al aire, o un palabra de honor”, prendas que “un hombre no se pondría”, pero que le sientan bien. “No me suelo fijar en chicos con el pelo largo, porque ya estoy yo, pero me gustó”, dijo sobre su cita al verle por primera vez.

Durante la cena hablaron de viajes, y para Álvaro esto es demasiado complicado. “Levántate pronto, busca los billetes, que no salga muy caro, ni tampoco sea algo muy barato por el tema de los equipajes. El equipaje que te vas a llevar, el que no, el alojamiento, porque no me apetece irme a una chabola...”, reflexionaba el joven estudiante.

Sobre esto, Alhorus le preguntó si había vivido fuera alguna vez, pero su cita le respondió que no. Él, sin embargo, ha vivido en lugares como Huesca, Lugo o un mes en Praga, y en la actualidad residía en A Coruña. “Yo de geografía, fatal”, admitía Álvaro. “¿Sabes dónde está Praga?”, le preguntaba Alhorus. “Fuera de España”, se limitaba a decir el levantino. “Yo tampoco ahora mismo tampoco te sabría decirte, pero así en medio de Europa, arriba de Italia, al lado de Francia, a la derecha, por ahí es”, le situaba.

"Te falta ser aventurero"

Siguiendo con la senda de los viajes, Álvaro explicó que le gustaría ir a Moscú, aunque “ahora está complicado”, y a Alhorus, a Egipto. Eso sirvió a Álvaro para explicarle algo de su pasado: “Tuve mi época por ser faraón. Yo decía: quiero ser faraón. ¿Dónde voy, yo, de faraón? ¿Nunca te ha dado por algo así? A mí muchas veces, de pequeño decía voy a ser faraón, tal”.

Tras hablar sobre el amor por los animales y por lo que buscan en una pareja, llegó la hora de decidir si tendrían una segunda cita. Y ambos coincidieron en que sí querían volver a verse. Eso sí, Alhorus dejó un consejo valioso a Álvaro antes de tomar su decisión: “Te falta ser más aventurero”.