Este es el refrán aragonés que deberían conocer todos los españoles: tiene un significado muy profundo

Aragón cuenta con una gran colección de palabras y expresiones que reflejan la riqueza lingüística de esta comunidad. Aunque la lengua aragonesa ha ido perdiendo algunos de sus vocablos más auténticos con el tiempo, su huella aún permanece viva en muchos rincones y refranes. Algunos de ellos deberían conocerse en toda España.

Aragón es un verdadero tesoro en cuanto a refranes se refiere. Estas joyas verbales han sido transmitidas de generación en generación, encapsulando mejor que nada las costumbres, el carácter, las alegrías y las inquietudes de los aragoneses.

Uno de los refranes más utilizados en Aragón, es una expresión que refleja muy fielmente el carácter de los aragoneses: "Las cosas claras y el chocolate espeso". La forma de ser clara, sencilla y directa de los aragoneses queda patente en este dicho popular.

El refranero popular de Aragón es, de hecho, uno de los más ricos y un auténtico legado cultural que aún hoy se mantiene vivo y en uso. Estos refranes conectan a las personas con la historia y la tradición aragonesa, transmitiendo enseñanzas únicas.

Los refranes son pequeñas píldoras de sabiduría popular. Trasmiten de una manera sencilla y en ocasiones divertida, aprendizajes que se han adquirido a lo largo del tiempo. Los refranes son muy variados, pueden hablar del tiempo, dar consejos o expresar maneras de ser concretas como este refrán aragonés.

Refrán aragonés

"Las cosas claras y el chocolate espeso" es una expresión aragonesa muy utilizada cuando alguien, a la hora de explicarse, da demasiadas vueltas y no va al grano. En Aragón se valora la sinceridad, la claridad y la sencillez.

La tradicional expresión "No me cuentes cuentos" tiene un significado similar, aunque con un matiz diferente. Este suele utilizarse cuando una persona se justifica más de la cuenta, y el otro, cuando se utilizan indirectas, y no se habla claro.

La parte del chocolate espeso, tiene mucho sentido que se utilice en Aragón, pues la comunidad es la cuna de esta receta tan famosa. Fue en el Monasterio de Piedra donde, según cuenta la leyenda, se preparó el primer chocolate caliente.

Este refrán es solo uno de los muchos ejemplos de la herencia cultural aragonesa. Entre otros dichos curiosos y emblemáticos podemos encontrar: