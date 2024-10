La palabra que usan en Zaragoza para referirse a una persona lista: no la conocen en el resto de España

El habla en Zaragoza tiene expresiones y giros únicos que reflejan la identidad y el carácter de la región aragonesa. Al igual que en otras zonas de España, donde los regionalismos enriquecen el lenguaje cotidiano, en Zaragoza se emplean palabras que resultan desconocidas para quienes no son de allí.

El lenguaje típico de Zaragoza se caracteriza por su rotundidad, espontaneidad y un acento muy distintivo que refleja el carácter sincero, directo y alegre de la gente de Zaragoza. Los aragoneses suelen hablar fuerte, con una marcada tendencia a golpear las consonantes finales, como si todas las palabras fueran agudas.

En consecuencia, hay palabras y expresiones que se usan en Aragón y que puede que no se escuchen en el resto de España. Por ejemplo, para decir que una persona es lista podemos escuchar que dicen "qué avispada" o "qué avispado", entre otros casos.

La palabra que usan en Zaragoza para referirse a una persona lista

En Zaragoza, los habitantes muestran un orgullo especial por su identidad lingüística, incluyendo palabras como "avispado" para aludir a la inteligencia o la habilidad de alguien para resolver problemas de manera rápida y eficaz. Esta palabra refleja la tradición de una cultura pragmática y de ingenio, que caracteriza a muchos aragoneses en su día a día.

Esta palabra, “avispado”, es utilizada para describir a alguien que es especialmente listo o ingenioso. Esta expresión se escucha frecuentemente en contextos coloquiales, y aunque no siempre se comprende en otras partes de España, en Zaragoza se usa con naturalidad para elogiar la inteligencia o la agudeza de una persona.

Para los zaragozanos, ser “avispado” es un cumplido cargado de respeto y admiración. En una conversación en el mercado, en la calle o en una reunión familiar, describir a alguien como “avispado” implica reconocer su capacidad para ser perspicaz.

Así como en Sevilla la gente tiene palabras propias como “apañao” para referirse a la belleza, en Zaragoza "avispado" subraya esa chispa intelectual que se valora tanto en la cultura local, y que da cuenta del arraigo y riqueza del léxico popular en España.

Palabras propias de Aragón

En Aragón no avisamos por el telefonillo, 'timbramos'; no nos mojamos, nos 'chipiamos'; y si nos encontramos con un conocido y nos paramos a charlar largamente, decimos que hemos 'cogido un capazo'.

Palabras y expresiones propias de Aragón exiten muchas. Los términos suelen ser aragonesismos que se utilizan en conversaciones cotidianas, y a menudo, los propios aragoneses se sorprenden que sean palabras que no se entienden en el resto de España.

'Escobar', 'esbafar', 'tontolaba', 'esmirriaú', son algunos ejemplos de la cantidad de palabras que se utilizan en la comunidad aragonesa y que llaman la atención a extranjeros y españoles de otras comunidades.

Pero no todas las palabras autóctonas, se utilizan en todo Aragón. En Borja, por ejemplo, no es raro que un vecino salude a otro con un '¡Eu!'. Y, si a esa conversación se une un tercer borjano, podrías oír un simpático '¡Mia pues, qué casualidad!', siempre con un tono entre sorprendido y cómplice. Sin embargo, en otras zonas de Aragón, el saludo es un 'Qió', un 'co', o un 'Qué pasa pues'. Este tipo de expresiones permiten identificar rápidamente de qué parte de Aragón provienen quienes las usan.