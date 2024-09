Esta es la palabra que mejor define el carácter de los aragoneses: tendría que copiarlo el resto de España

El diccionario aragonés esconde multitud de términos y significados que son desconocidos para el resto de España, pero que tienen un profundo arraigo en el territorio de la Comunidad. Lenguajes del día a día que son totalmente comunes y usuales para quien aquí reside, y que esconden un gran contexto e importancia para los vecinos.

Así, los aragoneses tienen por costumbre “ir de propio” a cualquier sitio, comen olivas o se ponen a “escobar” cuando está la casa sucia, pero, si no lo entiendes, no les mandes “a escaparrar”. Solamente hay que entender su carácter para no darse por vencidos.

La RAE lo define como el “empuje y tesón para acometer y continuar una empresa”, pero cualquier aragonés lo conoce como rasmia. Se usa para destacar la energía, las ganas, la actitud y la tenacidad con la que una persona emprende cualquier cometido, y que, posiblemente, acabará realizando, como buenos cabezones.

La rasmia aragonesa

De hecho, en los últimos meses, el Casademont Zaragoza lo ha utilizado para definir el carácter ganador de su equipo femenino, incluso titulando así un documental estrenado en abril de 2023 en la televisión autonómica. No en vano, su capacidad de superación, su energía y esfuerzo les hizo conquistar el primer título de su historia con apenas unos años de vida, logrando la Copa de la Reina en el pabellón Príncipe Felipe.

Un espíritu que, además, el técnico del equipo masculino, Porfi Fisac, lo quiere copiar e inculcar en sus jugadores para esta temporada, como resumió en rueda de prensa. “Agradecer a la Marea Roja nuestra porque estamos cerca de los 7.500 abonados. Estamos encantados de que vayan y que sepan que esta rasmia que nosotros queremos implicar dentro del club, es algo de lo que no está permitido dudar de ella”, dijo ante los medios de comunicación al inicio de la pretemporada.

Igualmente, “Rasmia” es el nombre de una editorial literaria fundada en Zaragoza. En su página web se definen como “letras con empuje e ímpetu”, con “libros para disfrutar y afrontar la vida con energía y resolución”. Es decir, con “rasmia”.

Además, también busca extenderse por territorios cercanos a Aragón. En agosto, Calahorra estrenó el espectáculo “Rasmia Show”, que celebra la riqueza cultural de Aragón a través de una combinación de humor, clown, música, equilibrios y divertidas coreografías. En su web, destacan que cada actuación “refleja la esencia y la fuerza que caracteriza a esta región”: la rasmia.