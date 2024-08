El BNG de Vigo pide árboles en Porta do Sol: 'Só hai macroterrazas'

En el momento en el que se cumplen dos años de la renovación y peatonalización de la Porta do Sol de Vigo, el Bloque Nacionalista Galego ha vuelto a incidir en la necesidad de "naturalizar" este espacio, convertido, según el grupo, "nun ermo de cor gris pedra de 3.000 metros cadrados, equipado só con macroterrazas privadas da hostalaría".

El voceiro del BNG, Xabier P. Igrexas, recordó que el propio Caballero "chegou a prometer a instalación de árbores colosais en grandes macetas". Sin embargo, prosiguió, la medida "acabou no caixón infinito das promesas incumpridas".

Los nacionalistas inciden en que la Porta do Sol no debe ser solamente "un espazo que atravesar", sino "un no que vivir e convivir". En este extremo, continuó, el arbolado tiene "un papel fundamental" a la hora de "dar vida" a los espacios urbanos. "Hoxe existen solucións tecnicamente posíbeis e factíbeis para naturalizar a Porta do Sol sen que impida outros usos como a celebración de grandes eventos", concluyó Igrexas.