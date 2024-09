La víctima de Hugo Mallo: "Lo único que he hecho ha sido defenderme"

Carme Coma, trabajadora del RCD Espanyol como mascota, y víctima -en base a la condena emitida por el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, contra la que cabe recurso- de un delito abuso sexual perpetrado por el excéltico Hugo Mallo, ha hablado en distintos medios de comunicación sobre lo ocurrido aquel 24 de abril de 2019.

En una entrevista concedida a El Partidazo de COPE, la trabajadora, que recibirá una indemnización de 1.000 euros por daños morales por parte del futbolista, quiso precisar, no obstante, que la multa a Mallo de 10 euros por día durante de 20 meses "irá a las arcas públicas". "Lo que queríamos no era una compensación económica, sino que se diera veracidad a esta circunstancia", aseveró la trabajadora. "La sentencia me hace creer que la justicia tiene sentido. Me ha ayudado a mí como persona anónima que no tenía necesidad de pasar estos cuatro años que he pasado. Estoy satisfecha, porque lo único que he hecho ha sido defenderme", anotó.

En los mismos micrófonos, Carme Coma aseguró que, tras el tocamiento -según el juez, quedó "probado" que "el acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos"-, la entonces "mascota" del equipo se quedó "chocada" y "lo único que atino a hacer es intentar con el brazo apartarlo y sé que en mi foro interno grité 'cabrón'. Esto es algo que nadie escuchó porque en un estadio con 20.000 personas..."

La denunciante concluyó asegurando que su única intención es que este tipo de actos no vuelvan a suceder y que tengan "un castigo".

Hugo Mallo "defenderá su inocencia"

Por su parte, Hugo Mallo empleó este pasado jueves su perfil oficial de Instagram para insistir en su inocencia y anunció que "agotará" todas las instancias que sean necesarias para demostrarla.

El excapitán celeste confirmó que presentará el preceptivo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Además, aclaró que no hubo contradicción en sus declaraciones: "Al finalizar los saludos y dar la vuelta para dirigirme al centro del campo, mi mano pudo tocar la cintura de la periquita, negando absolutamente que se hubiera producido un tocamiento en los pechos de la periquita".