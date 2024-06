PSOE, PP y BNG dan "un paso adelante" en la moción de censura a Jácome para "acabar con el caos" en Ourense

Los tres partidos de la oposición en la ciudad de Ourense han mantenido este jueves la primera de las reuniones para negociar un pacto de moción de censura con el que "sacar a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía". El acuerdo, propuesto por el Partido Socialista, significaría un cambio de rumbo político en la ciudad, donde actualmente "no hay presupuestos, no hay PXOM y los servicios sociales están desmantelados".

La reunión, que ha sido "larga y productiva", ha supuesto "un paso adelante" para esta moción de censura, en palabras de la portavoz socialista de Ourense, Natalia González. "Hemos iniciado las negociaciones para crear un Pacto de la Concordia con el objetivo de saber qué va a pasar después de sacar a Jácome de la Alcaldía", ha dicho: "Estamos de acuerdo en que queremos un cambio y hemos empezado a establecer líneas estratégicas para que se abra un proceso de negociación".

Fueron los socialistas quienes convocaron esta primera reunión en base a un escrito denominado precisamente Pacto de la Concordia, con 14 puntos para que las tres fuerzas de la oposición articulen "una alternativa real de gobierno estable" en la capital provincial. El documento, que han aprobado las tres fuerzas, no hace mención a quién asumiría el bastón de mando en sustitución del líder de Democracia Ourensana.

"Lo que importa es Ourense", insistía González, repitiendo que "no existen líneas rojas", al menos no por parte del PSOE. "Las diferencias políticas existen y seguirán ahí, pero es una cuestión de responsabilidad y todos tenemos que ser generosos".

Primero cómo, después quién

Ninguna de las tres fuerzas políticas reunidas este jueves ha querido hablar claramente de un posible futuro alcalde, que podría ser la única línea roja que se haya establecido antes de iniciar las negociaciones. "El Partido Popular no tiene ninguna línea roja ni ningún compromiso con ninguna persona: no se trata de sacar a Jácome del Concello sino sacar a Ourense del caos", explicaban las populares Sonia Ogando y Noelia Pérez.

"Nos parece un buen punto de partida el documento del PSOE, pero el BNG ha venido más radical que nunca poniendo como única línea roja que no gobierne el Partido Popular", afean. Para los populares es esencial pactar una hoja de ruta que garantice la gobernabilidad, "sin hablar de siglas, no tiene sentido que el BNG quiera saber quién va a ocupar la silla antes de saber cómo se va a gobernar". Las populares, además, han asegurado que su apoyo a Jácome para la investidura no condicionaría su apoyo a la moción de censura, que significaría garantizar el buen rumbo "de una ciudad en la que actualmente no hay presupuestos, no hay PXOM y los servicios sociales están desmantelados".

Para el BNG, sin embargo, esta no es una línea roja "senón unha posición política clara" para Xosé Manuel Puga. "O BNG estampará a firma número 14 para facer necesaria a moción de censura no caso de que o candidato alternativo sexa do PSOE: non queremos nin a Jácome nin ao PP", insistió. Los nacionalistas, no obstante, han admitido que están dispuestos a negociar y a participar en la redacción de ese pacto que garantice la gobernabilidad de la ciudad de Ourense.