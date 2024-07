José Luis Gil o Fernando Tejero: esto es lo que cobraban en 'Aquí no hay quién viva' los actores por capítulo

Si bien es cierto que en España se han producido muchas series de comedia muy populares, Aquí no hay quién viva podría decirse que se encuentra en el podio de las más vistas, sobre todo, porque no pasa de moda y sus fans nunca dejan de verla, por muchos años que hayan pasado ya de la emisión del último capítulo.

Sin embargo, Aquí no hay quién viva no sólo trajo alegrías para los espectadores, sino que escondía algunos aspectos negativos que tenían que sufrir sus actores, entre ellos, los esfuerzos por hacer tantos capítulos, el caos de trabajar sólo durante una época y el estrés de tener un sueldo temporal.

De hecho, ha sido Mariano Alameda, el actor que interpretaba a Diego en Aquí no hay quien viva aquel que ha desvelado en el pódcast de @animales_humanos cuánto podían llegar a cobrar por capítulo, así como otras curiosidades.

El sueldo de los actores de 'Aquí no hay quién viva'

Aquí no hay quién viva es un clásico de la televisión española. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que no conocemos sobre esta serie. Por ejemplo, ¿cuánto cobraban los actores de esta popular serie?

Mariano Alameda, que dio vida a Diego, acudió al pódcast 'Animales Humanos' y allí respondió varias cuestiones sobre Aquí no hay quién viva que pueden interesar a sus fanáticos espectadores, entre ellas, la cuestión del sueldo.

El creador de contenido Ibai Vegan le pregunta a Mariano Alameda sobre la cuestión de los sueldos y este contesta: "No sé, a lo mejor te pagan unos 2.000 o 3.000 euros por capítulo. Una cosa así. Es una mierda en realidad, porque eso lo haces un tiempo. Entiendes que a lo mejor has ganado durante un tiempo 8000 euros al mes, pero luego te tiras seis meses sin trabajar nada y tienes que vivir de lo otro".

Además, este también contaba cómo eran de caóticas las grabaciones de esta serie: "Yo he rodado por la mañana lo que se emitía por la tarde. O sea, desde las 3 de la mañana. A esa hora te llega el guion al correo y te toca estudiarlo", contaba Mariano a Ibai.

También contaba: "A las 9 empezaba el rodaje. La producción era un poco de aquella manera, pero es que había que producir muchísimo tiempo. Entonces te come la emisión y no llegas. Tienes que emitir, no puedes decir me voy a casa que estoy cansado".

Dónde ver 'Aquí no hay quién viva'

Si quieres volver a ver Aquí no hay quién viva en alguna plataforma de streaming, son varias las opciones que tienes, entre ellas: Atresplayer, la plataforma oficial de Atresmedia, la compañía que produjo la serie. También Amazon Prime Video, disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video, así como en Netflix España.

Igualmente, la serie está disponible en YouTube, tanto en canales oficiales como no oficiales, aunque la calidad y la disponibilidad de capítulos pueden variar.

Cabe destacar que, al encontrarse disponible la serie en plataformas de streaming, los actores siguen recibiendo un dinero por estas emisiones. De hecho, así lo reconoció Fernando Tejero en Martínez y Hermanos. "Hombre, solo faltaría. Que menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones. Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenida sea".