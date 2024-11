'Dune: La profecía': cuándo se estrena en España la serie precuela sobre las Bene Gesserit y dónde verla

Diez mil años antes de la ascensión de Paul Atreides, dos hermanas Harkonnen empiezan una lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad, y establecen la legendaria secta que se conocerá como las Bene Gesserit.

Esta es la historia que cuenta Dune: La profecía, la serie ambientada en el universo creado por Frank Herbert, a partir de la novela La hermandad de Dune, escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson.

Presentadas por primera vez al público en la película de Villeneuve 2021, las Bene Gesserit son una hermandad de mujeres poderosas, política y literalmente, que se reúnen con el objetivo de crear a la Kwisatz Haderach, una figura mesiánica que, bajo su guía, estará destinada a gobernar y dirigir toda la galaxia.

La historia se sitúa en las secuelas de una guerra colosal que, en última instancia, condujo a la destrucción de toda la tecnología computacional, realizando una especie de gran reseteo en todo el universo. La historia sigue a los hijos mayores de la familia Harkonnen, Griffin y Valya, mientras intentan restaurar la fortuna de su familia y acaban ayudando en la creación de las Bene Gesserit.

El reparto incluye a Emily Watson (Chernobyl) como Valya, Indira Varma (Juego de tronos) como la emperatriz Natalya y Mark Strong (Kingsman) es el emperador Javicco Corrino, junto a Travis Fimmel, Jade Anouka, Chris Mason, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, and Chloe Lea. Esta semana se han sumado las incorporaciones de Tabu, una de las mayores estrellas de la India, y Jessica Barden, conocida por The End of the F—ing World.

'Dune: La profecía' | Tráiler español

Alison Schapker (Fringe) es la showrunner y productora ejecutiva. Diane Ademu-John ha codesarrollado la serie y es productora ejecutiva. Anna Foerster (Outlander) produce y dirige varios episodios, incluido el primero.

Esta precuela sigue al éxito masivo de Dune: Parte 2, dirigida por Denis Vileneuve, que ha recaudado 710 millones de dólares en todo el mundo, y que está disponible en Max.

Cuándo se estrena en España

La serie tendrá una primera temporada de seis episodios que se estrenará en Max el lunes 18 de noviembre con el primero, seguido de uno nuevo cada lunes hasta el último, que estará disponible en la plataforma el lunes 23 de diciembre.