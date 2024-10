Esta comedia slasher que mezcla 'Scream' con 'Regreso al futuro' es la película perfecta para ver en Halloween

Siguiendo la vuelta a los años 80 que han hecho películas como The House of The Devil (2009), Las últimas supervivientes (The Final Girls, 2015), Verano del 84 (2018) o X (2022), Sangrientos dieciséis lleva a su protagonista de la actualidad a 1987 donde deberá formar equipo con su madre adolescente para acabar con el asesino en serie que lleva décadas sembrando el terror.

Esa protagonista es Jamie (Kiernan Shipka, Mad Men), una chica que solo quiere divertirse con sus amigos en la noche de Halloween, y que para hacerlo se verá obligada a ignorar las advertencias de su sobreprotectora madre (Julie Bowen, Modern Family).

Como no podía ser de otra manera, esa noche Jamie se encontrará cara a cara con un maníaco enmascarado y mientras huye viaja accidentalmente en el tiempo hasta 1987.

Allí, además de navegar por una cultura desconocida y sexista, se encuentra con su madre adolescente, con quien deberá formar equipo para acabar con el psicópata que ese año asesinó a todos sus amigos dejándola como única superviviente.

'Regreso al futuro' + 'Scream'

'Sangrientos dieciséis'

Si la película de Feliz Día de tu muerte era la variante slasher de El día de la marmota, Sangrientos dieciséis es la de Regreso al futuro, con referencias muy claras en el diálogo y en las situaciones, porque Jamie se encuentra con su madre y, además de capturar a un asesino en serie, deberá impedir que ocurran cosas que sabe que no pasarán hasta años después en la vida de su progenitora.

De Scream también hay varios guiños en los diálogos, pero lo que más la evoca es la autoconciencia y su espíritu metareferencial sobre el género y la existencia en su universo de otras películas conocidas por los espectadores.

'Sangrientos dieciséis' | Tráiler subtitulado

Delante y detrás de cámaras

Shipka y Bowen están acompañadas en el reparto por Olivia Holt (Cruel Summer), en el papel de la madre adolescente de la protagonista; y Randall Park (M3gan, Always Be My Maybe, Fresh off the Boat), como el sheriff.

La dirección corre a cargo de Nahnatchka Khan (Always Be My Maybe, Young Rock, Don Wong) y el guion es de Jen D'Angelo (Hocus Pocus 3, Quiz Lady, Young Rock) basado en una idea original de David Matalon y Sasha Perl-Raver.

La crítica ha destacado el carisma de Kiernan Shipka, los múltiples y logrados homenajes al género de la película, su voluntad de entretenimiento, el sentido del humor y su autoconsciencia. Todo esto hace de Sangrientos dieciséis una alternativa ideal para incluir en los maratones de cine de terror de Halloween.