Este es el mejor documental sobre Rafa Nadal que hay en streaming: "Un encuentro épico entre dos amigos"

"Mi ambición sería llegar lo más arriba posible, de momento estoy aquí. Estoy el 112 del mundo y falta mucho. Hay que seguir mejorando, no es nada fácil". Con solo 16 años, Rafa Nadal pronunciaba estas palabras, sin saber que se convertiría en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Recientemente ha vuelto a protagonizar los titulares, anunciando su retirada del mundo del tenis.

Con motivo de este emocionante comunicado que compartió ayer en forma de vídeo, donde aprovechaba para agradecer a todos aquellos que le han acompañado durante todos estos años, aprovechamos para recomendar el mejor documental que se ha hecho sobre uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

Titulado Nadal-Federer y el partido del siglo, y estrenado hace seis años, este documental recupera aquel histórico día y muestra la rivalidad entre estos dos campeones y amigos.

'Nadal – Federer y el partido del siglo'

Durante 4 horas y 40 minutos Rafa Nadal y Roger Federer disputaron uno de los partidos que más se recuerdan. Un encuentro épico entre dos amigos rivales en la pista, con dos estilos completamente diferentes, y un honesto respeto mutuo muy difícil de encontrar en el mundo del deporte profesional.

Aquel enfrentamiento fue suspendido varias veces por la lluvia, pero estos parones no rebajaron el nivel competitivo de los tenistas. Ninguno cedía hasta llegar al décimoquinto juego, en el que Nadal consiguió el 9-7 que le daría la victoria. Para Rafa fue su primer trofeo de Wimbledon y sirvió también para interrumpir la racha de Federer, que habría conseguido su sexta Challenge Cup superando a Björn Borg.

De manera cronológica, el documental repasa los momentos más importantes de aquel día además de las vidas de los dos protagonistas hasta llegar a la que ha sido la final más intensa de sus carreras. Cuenta con el testimonio de John McEnroe, Björn Borg, Chris Evert, Martina Navratilova, Toni Nadal, Pete Sampras, Carlos Moyá, y las familias tanto de Nadal como de Federer, que participan en el relato de la historia.

Producido por Amblin, la productora de Steven Spielberg, Nadal – Federer y el partido del siglo está basado en el libro de Jon Wertheim Strokes of Genius: Federer - Nadal and the Greatest Mach Ever Played. Actualmente está disponible en Movistar Plus+.